Se manifiestan vecinos de colonia que tiene 10 días sin energía eléctrica

Veracruz, Ver.- Por la falta de energía eléctrica en la colonia López Arias en la ciudad de Veracruz, habitantes mantuvieron bloqueada la circulación de la avenida Rafael Cuervo por más de una hora como protesta.

De acuerdo con los inconformes, por un problema en un transformador la energía eléctrica fue suspendida en varias calles desde hace 10 días y el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha podido reestablecer el servicio.

Según ellos, los de la CFE les exigen un pago para poder comprar otro transformador o de lo contrario continuarán con el problema por más tiempo, pese a que algunos ya pagaron el servicio en esta semana que llegaron los recibos.

“Llevamos 10 días sin luz, no es posible que nos tengan así, no se aguanta el calor, tenemos niños, tenemos adultos, tenemos enfermos y el personal de la comisión nos dice que nosotros tenemos que pagar para comprar otro transformador, nosotros no tenemos dinero, hay gente que tiene seis meses sin trabajar, se supone que pagamos por el servicio”, fue parte de las denuncias hechas por el grupo de inconformes.

Mayte, una de las afectadas indicó que, a consecuencia de la falta de energía, la insulina de su esposo ya se descompuso y sin trabajo y sin dinero tendrá que buscar la forma de adquirir el producto.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Se me descompusieron dos frascos de la insulina que le dan a mi esposo en el seguro, es un medicamento que tiene que estar en refrigeración y cuesta mil pesos, yo ahorita no tengo trabajo no sé cómo le voy a hacer”, señaló la desesperada mujer.

El grupo de manifestantes se colocó sobre la avenida Rafael Cuervo para bloquear la circulación de la vialidad como medida de presión pues argumentan que ya no soportan un día más sin el servicio de energía.

Después de un rato fueron atendidos por autoridades municipales que acordaron una reunión con personal de la CFE en la colonia para tratar de llegar a un acuerdo sin afectar a terceras personas.