Se multiplican marchas y plantones en vísperas del Informe

Una coalición de transportistas, conformada por 11 sindicatos, acusaron represión al asegurar que elementos de la dirección de Seguridad Ciudadana les impidieron el acceso al relleno sanitario El Tronconal.

“Simplemente pedimos trabajo y hoy nos encontramos con que está aquí la policía que no nos deja acceder al lugar de trabajo, no sabemos si es un acto de represión o es por parte de la empresa, la verdad no sabemos”, dijo Heiser Dorantes.

Acusó que con la pandemia están muy necesitados de trabajo y la policía municipal tenía restringido el acceso. Los trabajadores enfrentan problemas con la empresa encargada de la construcción de la segunda celda del relleno sanitario lo que los obligó a dejar de trabajar desde hace días.

“Hay más patrullas y elementos y ya vino la secretaria de Gobernación y nos dijo que esperáramos en Política Regional, queremos llegar a un acuerdo, nosotros no bloqueamos, lo hicieron ellos porque es nuestra fuente de trabajo”, añadió.

Ante ello, cerca de 60 camiones se quedaron parados y sin poder trabajar en el relleno sanitario.

“Somos los trabajadores que realizamos son para la nueva celda del relleno sanitario”, dijo lo que provocó que camiones de Limpia Pública tampoco pudieran ingresar por un momento.

El director de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Juan Carlos Olivo Escudero, se deslindó del problema y señaló que se trata de una diferencia entre la empresa y sus trabajadores.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Lo que nosotros estamos haciendo es resguardar la operación del relleno sanitario, estamos vigilando que los vehículos que transportan residuos accedan”, dijo.

Explicó que la obra continúa de ampliación del relleno continúa, pues lo único que se ha detenido es el acarreo de tierra, “la obra sigue realizándose”.

Voluntarios de Limpia piden ser reconocidos

Colaboradores de Limpia Pública de Xalapa se manifestaron en Plaza Lerdo para pedir la intervención del gobierno estatal para que los trabajadores que no tienen contrato sean reconocidos y reciban un salario por la labor que realizan.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Octavio Vázquez Ramírez, uno de los quejosos, dijo que el 90 por ciento de las unidades de Limpia Pública salieron a trabajar para no perjudicar a la población, pero están pidiendo que se ponga un alto también a los supuestos despidos injustificados y hostigamiento laboral.

Pero la gente que está detrás de mí, el 50% no gana y está trabajando y no le dan ni un quinto, no les dan seguridad social, hay accidentes y por eso llegamos a esto

Pidió el apoyo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que se pueda contratar a las personas que laboran sin tener sueldo, ni las prestaciones de ley puesto que están como voluntarios.

Sobre este tema, el director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del ayuntamiento de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero, dijo que el servicio de recolección de Limpia pública no fue suspendido ayer por los supuestos voluntarios y a varios de ellos no se les identifica como parte del trabajo en el seno de la dependencia municipal y manifestó que muchos de ellos llevaron a familiares y amigos a manifestarse.

"El 98 por ciento de las rutas de recolección salieron a trabajar, todos iban con su tripulación completa. No sabemos quiénes están ahí, porque aparentemente llevan camisetas de trabajadores. No identificamos a trabajadores entre los que se manifiestan", indicó.

Protesta indefinida en la SEV; acusan negligencia

Xalapa, Ver.- Integrantes de la Unión de Sindicatos Magisteriales de todo el estado de Veracruz se manifestaron en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) “de manera indefinida” para denunciar que la dependencia está atendiendo solo a unos cuantos y actúa con negligencia.

Acusaron que tienen 30 quincenas de trámites sin resolver y que no están cotizando las cuotas federalizadas, todos los trabajadores del sistema federalizado sumados al gremio nacional de trabajadores de la educación lo que es una de las “negligencias que se comenten”.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Octavio Rivera Flores de Liga Magisterial Veracruzana dijo que han planteado diversas problemáticas de los trabajadores, pero no han tenido respuestas favorables pese a que tienen dos años de haber llegado y siguen sin atender las agendas pendientes.

“Sobre todo nos hemos dado cuenta que ellos, los funcionarios que están hoy en día en la Oficialía mayor, en Recursos Humanos en los niveles educativos están trabajando únicamente para beneficiar a unos cuantos, a aquellos que casi llegan de rodillas a la Secretaría de Educación”, dijo.

Sin embargo, enfatizó que los sindicatos que conforman esa organización no llegarán de esa forma a pedir “un favor o una prebenda” a los funcionarios de la Secretaría de Educación.

Precisó que representan a casi 3 mil trabajadores y siempre buscarán llegar con la frente en alto puesto que conocen sus derechos.

“Por eso hoy, en este paro indefinido trataremos de avanzar en algunas temáticas que desde luego ante la negativa que ellos nos den, no nos moveremos de aquí durante todo el día y mañana, así como en el transcurso de la semana irán llegando más compañeros ya que por la pandemia definimos esta estrategia de ir escalonando la participación”, añadió.

Llevan 5 meses pidiendo apoyo



Córdoba, Ver.- Propietarios de restaurantes y bares buscan interponer demanda por presunto fraude contra la delegada regional de Bienestar, Jéssica Viviana Victoria Atlahua, o su personal cercano pues "los apoyos económicos para el gremio no fueron otorgados, pero el gobierno federal y estatal dicen que ya fueron enviados".

Así dijo Luis Octavio Paz, representante de los empresarios de bares quien recordó que desde hace 5 meses la delegación cuenta con documentos de solicitud de alrededor de 300 personas, los cuales han esperado por un apoyo económico.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Recordó que cuando eran catalogados como bares y cantinas, el gobierno no les apoyó, pero al venir el cambio de su sector comercial a restaurantes esperaban que el recurso les fuera otorgado. "No nos apoyaban primero por el giro, luego porque la delegada no autorizaba y debía de ser alguien de CDMX quien lo hiciera; luego de México y Xalapa dijeron que ya se giraron los apoyos, pero las tarjetas no vienen con formato o nombre, entonces ¿se las están quedando?".

Cuestionado si existe miedo por un presunto fraude en el uso de las tarjetas, Luis Octavio Paz dijo que podrían interponer una demanda en contra de la delegada o de quienes resulten responsables, ya que desde abril han estado en pláticas con la funcionaria. El entrevistado señaló que muchos empresarios están endeudados, pues el pago de renta y agua aún lo deben, por ello exigen ayuda de la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, para que existan formas de pago de este servicio.

Los manifestantes bloquearon calles cercanas a las oficinas de la Secretaría de Bienestar; a la par, el bulevar Córdoba-Fortín fue cerrado a la vialidad en ambos sentidos y elementos policíacos arribaron al lugar para evitar enfrentamientos.

Con información de Guadalupe Castillo