Lucha feminista llega a San Lázaro con presentación de "El camino de la paridad legislativa"

En la Cámara de Diputados se presentó el libro "El camino de la paridad legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz”, escrito por la académica y feminista Mónica Mendoza Madrigal. Se hizo en el marco del evento “Veracruz en San Lázaro. Esplendor del Golfo de México", organizado por el Espacio Cultural San Lázaro.

En su intervención, la secretaria de la Mesa Directiva, diputada Jessica María Guadalupe Ortega De La Cruz (Movimiento Ciudadano), afirmó que para lograr la igualdad de género es necesario construir democracia paritaria desde los colectivos y los espacios de incidencia.

Para la legisladora esta obra es de consulta obligada para conocer y entender la participación política de las mujeres a lo largo de los años.

La lucha por los derechos de las mujeres dio paso para que hoy la Cámara federal esté conformada por 251 legisladoras, dijo. Pese a esto, reconoció que se tienen deudas tales como erradicar la violencia política y las vulneraciones a las que se enfrentan las mujeres, así como garantizar que se defiendan sus derechos.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM) consideró necesario señalar que en la LXV Legislatura se logró por primera vez tener de manera equitativa la representación de género con 251 mujeres, esto obedece lo cual obedece a una realidad nacional. Más allá de números, añadió, la labor de las mujeres es esencial para el desarrollo del país.

La diputada Lorena Piñón Rivera (PRI) comentó que es importante defender y ayudarse entre mujeres. “Este libro es un gran ejemplo de las cosas que sí tenemos que hacer, de lo que tenemos que ponderar y apoyarnos como hermanas que somos sin importar el tema partidista y desde la trinchera en la que nos encontremos”.

La diputada de Morena Mónica Herrera Villavicencio dijo que debe asumirse el compromiso para que cada quien desde la trinchera en que se desempeñe contribuya a construir un país más igualitario en el que el esfuerzo de las mujeres que realizan labor legislativa sea reconocido.

La directora de Bibliotecas y Archivo de la Cámara de Diputados, María Vázquez Valdez, señaló que el prólogo del libro fue realizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien resalta que esta obra es una aportación de historia, un testimonio de nuestro tiempo y un mensaje proyectado al futuro, además sus páginas son un acto de justicia a las mujeres para que sean identificadas por su nombre y apellidos.

La autora del libro Mónica Mendoza Madrigal comentó que su trabajo busca promover la política de igualdad en el ámbito legislativo, no sólo de las mujeres veracruzanas, sino de todo el país. El contar la historia de las diputadas locales de esta región es un deber y deuda porque las mujeres no han sido reconocidas por la historia, asentó.

Puso como ejemplo a Irene Bourell Peralta, la primera diputada federal veracruzana de 1961 a 1964 y por ser la pionera en conseguir el cargo de vicepresidenta en un Congreso en América Latina. “Haber construido la paridad ha costado más de 60 años y es gracias a la lucha de las mujeres mexicanas”.

Georgina Cárdenas Acosta, investigadora, mencionó que se busca compartir el poder entre mujeres y hombres, pero es necesario decir que todavía la paridad no es suficiente, sino que es el camino para lograr la igualdad sustantiva. “Mientras la logramos, todas las personas que estamos aquí sigamos en la lucha para erradicar todas las brechas de desigualdad”.

Norma Esthela Pimentel Méndez, activista, reconoció la labor de la autora, ya que realizar un libro no es cosa fácil, porque las cargas sociales y los estereotipos no se han acabado, pues a pesar de tener una ley general que promueve la igualdad entre mujeres y hombres o se tengan sentencias internacionales, no significa que la sociedad haya sido trastocada.

María Magdalena Sam Bautista, antropóloga, expresó que es honor compartir la mesa con mujeres expertas en el tema. Refirió que esta obra marcará un precedente en los estudios de perspectiva de género para el congreso de Veracruz y en el país por estudiar la importante trayectoria e influencia de las diputadas de esta entidad.

Josefina Meza Espinoza, presidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, afirmó que si en pleno Siglo XXI las mujeres salen a exigir su derecho a la vida libre de violencia “algo está muy mal”. No se debe dejar la responsabilidad de acabar con la violencia a las mujeres ni que se encarguen solas de la agenda de los derechos humanos, porque es tarea de todas y de todos.

También como parte de las actividades del Espacio Cultural San Lázaro, la tarde de este jueves se presentaron dos grupos de rock en la Cámara de Diputados. En punto de las 18:00 horas sonaron los primeros acordes de "Hysteria Rock" en la explanada principal del recinto, un quinteto oriundo de Minatitlán, Veracruz, que interpretaron grandes éxitos del rock de las décadas de los 70, 80 y 90.

Para continuar el espectáculo, se abrió paso en el escenario Elipses, un trio también originario de Minatitlán, que provocó la ovación del público con canciones de su autoría. De esta manera se cerró con broche de oro la semana dedicada a Veracruz en el recinto de San Lázaro, la casa del pueblo.