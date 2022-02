Se quejan en colonia Progreso de elementos del IPAX

Vecinos de la calle Jalisco de la colonia Progreso manifestaron su inconformidad debido a que desde hace cerca de seis meses que llegaron elementos del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) a una comandancia que instalaron sobre la vía, han tenido que soportar ruido excesivo a altas noches de la noche o madrugada, la obstrucción de las unidades y patrullas sobre la vía y hasta que hagan sus necesidades fisiológicas en las jardineras.

Los inconformes afirman que llevan mucho tiempo solicitando al comandante responsable y otros elementos que se atiendan sus quejas, pero al momento no han tenido respuesta. Detallan que son decenas de elementos los que ocupan un espacio que anteriormente era una vivienda, por lo que no tienen las condiciones adecuadas para trabajar.

Leer más: Veracruzana trató de defenderse, dicen colectivos que exigen su liberación

El presidente del Comité de Vecinos, Heriberto Perea Aguilar, refiere que, en más de 30 años, no habían enfrentado problemas como los que ahora viven debido a la llegada de esta corporación. Explican que ya en varias ocasiones, algunos de los inconformes han acudido a la comandancia, pero no han atendido sus demandas.

Local Se manifiestan grupos Provida y católicos afuera de clínica de aborto, en Veracruz

“Tiene meses que una servidora con varios vecinos fuimos a hablar con el comandante, primero por las camionetas que las estacionan donde es entrada (…) la siguiente ocasión que fui fue porque tengo cámaras y estuve viendo que varios de los elementos venían a hacer sus necesidades fisiológicas aquí a mi jardinera lo cual también lo comenté, yo le dije a la persona que me atendió que no había problema, si no les abastece el espacio que tienen, que lo hicieran, pero que pusieran agua con cloro porque es muy molesto el olor que despide eso”, dice la tesorera del comité de vecinos, Marcelina Oltehua.

Coinciden en que sus instalaciones no son aptas para el número de elementos que laboran ahí, pues se trata de una casa, que no cuenta con todos los requerimientos y muchos de ellos tienen que estar sobre la vía pública.

“Yo no les digo que se vaya, lo único que pido es que tengan educación todos los elementos y que tratemos de vivir en armonía ya que estamos en la misma área, no tienen área de comedor, de estacionamiento, para sus prácticas, y yo creo que hasta ustedes están inconformes, así como nosotros nos están afectando en cuanto al estacionamiento, ruido a que son 3 o 4 de la mañana y se vienen a parar y a estar hablando y que vienen las camionetas a todo lo que da”, agrega.

Refiere que lejos de estar mejor, al tratarse de una institución de seguridad, “estamos peor en ese aspecto”.

Griselda Morales expone que su vivienda se ubica justo a un lado de la comandancia y explica que, si bien su presencia puede ser benéfica porque puede “ahuyentar” a los delincuentes, otra de las inconformidades es que el humo de los cigarros cuando fuman sobre sus banquetas entra a sus viviendas, además de que también se obstruyen sus entradas.

Manifestaron su inconformidad debido a que elementos del IPAX hacen ruido excesivo a altas noches de la noche/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Yo los oigo todo el tiempo, lo que a mi me preocupa es que es un pedazo, porque es el mismo tanto que el mío, es de cinco metros de frente por el fondo que tenemos, cómo es posible que tanta gente, secretarias y tanta gente, estén ahí”.

Otras personas sostienen que tienen familiares que son personas con discapacidad a quienes se les obstruyen las entradas a sus viviendas, pese a que tienen necesidad de usar sillas de ruedas o estacionar sus vehículos.

Los vecinos fueron escuchados por Édson Carretero quien dijo es jefe de Servicio en el IPAX quien acudió a la reunión y se comprometió a externar sus inquietudes con sus superiores y encontrar soluciones.