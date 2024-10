Juzgados y tribunales federales en Xalapa, Villa Aldama y Emiliano Zapata reanudan labores de manera parcial

Este lunes, 28 de octubre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación en las sedes de Xalapa, Villa Aldama y Emiliano Zapata reanudaron sus labores, aunque mantienen acciones de protesta en defensa de la independencia judicial.

En conferencia de prensa, el juez Décimo Octavo de Distrito, José Ezequiel Santos Álvarez, la jueza de Distrito del Séptimo Tribunal Laboral Federal, Ana Livia Sánchez Campos y la magistrada del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar en Xalapa, Marisol Barajas Cruz, informaron la decisión de declarar los días 28 y 29 de octubre como días inhábiles pero laborales, a solicitud de la base trabajadora de los juzgados en Xalapa, Emiliano Zapata y Villa Aldama, con la finalidad de reorganizarse al interior de sus centros de trabajo.

Durante este periodo, los trabajadores están presentes en sus centros de trabajo y recibiendo documentos, aunque las acciones de resolución se realizarán en días posteriores. Así, los términos legales no avanzan, protegiendo a los justiciables.

Para reorganizar internamente la carga laboral, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en las sedes de Xalapa, Villa Aldama y Emiliano Zapata solicitaron a sus superiores —jueces y magistrados— una declaratoria de entre dos y cuatro días inhábiles pero laborables. Sin embargo, solo se les concedieron los días 28 y 29 de octubre de 2024.

“Eso implica que sí estamos adentro, que sí se reciben promociones, pero no se resolverán al día siguiente; es básicamente la figura de inhábil pero laborable. Es decir, no corren términos, pero nosotros sí trabajamos”, explicó Monserrat del Alba, secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Xalapa.

Del Alba indicó que, pese al pronunciamiento del Consejo de la Judicatura para reanudar actividades completamente, se mantienen las acciones de protesta pues consideran que aún existe la falta de cumplimiento del Estado de Derecho y la preocupación por la seguridad de los trabajadores, tras incidentes graves como el ataque a una camioneta con juezas a bordo y el encapsulamiento de manifestantes del Poder Judicial en el Gran Premio de Fórmula 1.

Guardia en los juzgados hasta el 4 de noviembre

Durante la mañana de este lunes 28 de octubre, los secretarios de los juzgados de la región Xalapa estuvieron recibiendo escritos y promociones para agilizar trámites pendientes.

Asimismo, desde este lunes 28 de octubre y hasta el 4 de noviembre de 2024, los Juzgados Primero, Décimo Quinto y Décimo Octavo de Distrito en Xalapa operarán bajo una guardia sin turno, a través de la cual los secretarios encargados de cada juzgado están autorizados para recibir promociones de término y trámites urgentes relacionados únicamente con asuntos en materia de amparo y causas penales.

De acuerdo con los avisos publicados por los jueces titulares de los Juzgados Primero, Décimo Quinto y Décimo Octavo de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Xalapa, estos juzgados permanecerán en guardia sin turno desde las 8:30 horas del lunes 28 de octubre hasta las 8:29 horas del lunes 4 de noviembre de 2024.

Durante este periodo, solo se atenderán peticiones urgentes relacionadas con juicios de amparo y procesos penales presentados fuera del horario regular de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito. Los secretarios adscritos están autorizados para dar seguimiento a estas solicitudes.

En el Juzgado Décimo Octavo de Distrito, el juez José Ezequiel Santos Álvarez emitió un “Aviso de Guardia sin Turno”, informando que el secretario de guardia está autorizado para recibir promociones de término y peticiones urgentes únicamente en asuntos de amparo.

Asimismo, las órdenes de aprehensión emitidas por este juzgado y otros casos urgentes relacionados con causas penales se atenderán bajo la supervisión del secretario durante este periodo.

En el Juzgado Décimo Quinto de Distrito, a cargo de la jueza Ariana Escobar Fernández, también se informó que solo se atenderán solicitudes urgentes relacionadas con juicios de amparo y procesos penales fuera del horario regular de la oficina de correspondencia común, por lo que los secretarios adscritos estarán disponibles para estas solicitudes en el mismo horario mencionado.

El Juzgado Primero de Distrito, dirigido por el juez Fermín Santiago Santiago, comunicó a litigantes, agencias del Ministerio Público de la Federación, agentes de investigación y público en general que este juzgado estará de guardia.

En materia de amparo, se recibirán demandas de amparo con detenido fuera de procedimiento judicial, así como aquellas que reclamen actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, órdenes de traslado entre reclusorios, exhortos urgentes y promociones de término relacionadas con juicios de amparo radicados en este juzgado.

Trabajadores del PJF en las sedes de Xalapa, Villa Aldama y Emiliano Zapata reanudaron sus labores, aunque mantienen acciones de protesta

En cuanto a procesos penales federales, se atenderán consignaciones con detenido o delitos graves, órdenes de aprehensión y reaprehensión cumplidas cuando hayan sido emitidas en causas penales radicadas en este órgano jurisdiccional.

Esto implica que, hasta el 4 de noviembre, los trabajadores del PJF se mantendrán en guardia. En esa fecha, los jueces de distrito podrían emitir otro aviso, indicando la reanudación de labores normales o su posible aplazamiento. Sin embargo, los asuntos urgentes y procesos penales continúan siendo atendidos.

Cabe recordar que los asuntos urgentes durante el paro han estado priorizados según su naturaleza, atendiendo cuestiones de libertad y salud de las personas, así como casos de violencia hacia mujeres y menores.

Además, los jueces contaban con facultad discrecional para atender demandas que, aunque no encajaran explícitamente en las categorías urgentes, requerían atención inmediata debido a su relevancia.

Respaldo ciudadano a las protestas

A pesar de los retrasos judiciales, los trabajadores del Poder Judicial han recibido apoyo de la ciudadanía y de usuarios de estos servicios. Según Monserrat del Alba, secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Xalapa, muchos reconocen la importancia de defender la independencia judicial y priorizar unos meses de ajustes para evitar décadas de injusticias.

Del Alba añadió que la comunidad usuaria del Poder Judicial Federal entiende que su lucha es legítima. “Incluso en las manifestaciones, personas de la calle nos han mostrado su apoyo, dándonos palmadas en la espalda y expresando su respaldo”, compartió.

Por su parte, el abogado José Eduardo Ortiz, procedente del municipio de Poza Rica, considera que esta movilización es legítima y defiende los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.

“Nosotros, como abogados particulares, sabemos que la función jurisdiccional siempre ha sido atender a las personas y trabajadores. Esta situación no surge de los empleados del Poder Judicial, sino de un contexto político. Los trabajadores tienen derecho a defenderse, y todos, como ciudadanos y personas, sin importar nuestra profesión, tenemos el derecho a huelga”, refirió el abogado.

Ortiz también señala que los atrasos legales no provienen del ámbito federal, sino del estatal. “Si analizamos el proceso judicial, todo juicio comienza en primera instancia. Estos juzgados, ya sean civiles o penales, manejan los asuntos inicialmente; si el caso no requiere intervención federal, pasa al tribunal estatal. Solo en caso de apelación se recurre al órgano federal”, explicó. Además, atribuye la situación a motivos políticos, que aunque no le competen directamente, entiende la postura de los trabajadores y apoya la defensa de sus derechos.

El abogado Jesús Aarón López Gómez, experto en derecho laboral y constitucional, comentó que los retrasos en los procesos legales persisten debido a la falta de trámites regulares. “No hay trámites, excepto para asuntos declarados urgentes. Existe un atraso, especialmente en cuanto a amparos directos”, mencionó.

Aunque López Gómez apoya las protestas de los trabajadores del PJF, considera que hubiera sido mejor un paro laboral activo. “Como en el caso de los médicos, que no pueden hacer un paro total, pues deben continuar atendiendo fuera de sus horarios de protesta. En cuanto a la reforma judicial, podría existir un recurso si se demuestra un motivo determinante, grado de afectación e inmutabilidad”, explicó.

Estos juzgados permanecerán en guardia sin turno desde las 8:30 horas del lunes 28 de octubre hasta las 8:29 horas del lunes 4 de noviembre de 2024

La estructura judicial federal en la región de Xalapa

El edificio del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado en la avenida Culturas Veracruzanas de la ciudad de Xalapa, alberga el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, así como el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.

También se encuentran en este edificio los Juzgados Primero, Segundo, Décimo Quinto, Décimo Séptimo y Décimo Octavo de Distrito, junto con el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región en el Estado de Veracruz.

En la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en Xalapa, se localizan el Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, el Tercer, Cuarto y Quinto Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales, así como el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal.

En la avenida Mártires 28 de Agosto, en la capital del estado, están el Sexto y Séptimo Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales. Mientras que en la avenida Manuel Ávila Camacho se ubican el Octavo y Noveno Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales.

En el municipio de Emiliano Zapata se encuentra el Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, además del Centro de Justicia Penal Federal.

En Villa Aldama están el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y el Juzgado de Amparo en Materia Penal.

Los secretarios de los juzgados de la región Xalapa estuvieron recibiendo escritos y promociones para agilizar trámites pendientes

Cabe recordar que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación decidió reanudar las labores jurisdiccionales en todo el país este lunes 28 de octubre de 2024.

Esta medida incluye a los trabajadores del Poder Judicial del Séptimo Circuito, quienes mantenían un paro de labores en diversas sedes jurisdiccionales del estado de Veracruz, como Xalapa, Emiliano Zapata, Villa Aldama, Boca del Río, Córdoba, Poza Rica y Tuxpan.