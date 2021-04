¿Se regresa a las aulas en 14 días?, ve pros y contras

Veracruz, Ver.- La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, indicó que al terminar la vacunación anticovid a maestros del estado de Veracruz, se tendrán condiciones para que en los siguientes 14 días se puedan reanudar las clases presenciales.

Entrevistada desde el World Trade Center de Boca del Río, donde supervisó la vacunación contra Covid-19 de maestros, la funcionaria federal indicó que de acuerdo a las estimaciones de la secretaria de salud, los profesores inmunizados contra el coronavirus a través de la vacuna, podrán reintegrarse a las aulas en dos semanas.

Recordó que la vacuna Cansino, que es la que se le aplica al magisterio, es de una sola dosis, lo que permite acerar la logística para la aplicación.

“De acuerdo a lo que establece la Secretaría de Salud, una vez que termine la vacunación, tienen los maestros 14 días para estar protegidos, recordemos que es una dosis, entonces ahorita a partir de la vacunación que esperemos terminar a marchas forzadas sábado y domingo, ya tenemos en dos semanas posibilidades de regresar”.

Regreso no es obligatorio

No obstante, la funcionaria recordó que el regreso a clases no será obligatorio para los alumnos, pues la SEP permitirá que en el inicio se facilite la impartición de clases en dos modalidades, dependiendo del deseo de los padres de familia.

Detalló que aquellos padres que deseen que sus hijos se incorporen a las aulas tendrán que firmar un acta responsiva, en la que autorizarán que el alumno regrese a su salón de clases, pero al mismo tiempo se harán responsables de que en casa cumplan con el protocolo de salud, para evitar la dispersión del virus.

“Recordemos que uno de los principios es que el regreso sea voluntario, va haber dos maneras de trabajar, una es presencial con los niños y otra es de forma virtual, como se ha estado trabajando, uno de los requisitos es que los padres de familia nos haga favor de firmar un acta donde está autorizando que el pequeño debe regresar, pero también desde su casa acatar el protocolo de salud, para estar muy al pendiente de los cuidados en casa y detectar cualquier síntoma”.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

La titular de la SEP indicó que la dependencia cuenta con programas para apoyar a que las escuelas sean rehabilitadas para recibir de nuevo a los alumnos, después de un año de mantenerse cerradas y posibles daños por falta de mantenimiento o robo.

Del mismo modo, destacó la participación de padres de familia, ya que en casos como el de Campeche, la sociedad civil apoyó a la SEP con la mano de obra y organización para retornar a las aulas en buenas condiciones.

Docentes se mostraron animados

Veracruz, Ver.- Maestras y maestros se dieron cita en el World Trade Center de Boca del Río, para recibir la vacuna contra el Covid-19 que comenzó a aplicarse este 20 de abril en diversos puntos de la entidad.

Aunque muchos pasaron la noche haciendo fila para ingresar al módulo de vacunación, se mostraron animados por la aplicación de la vacuna para combatir el virus que desde hace poco más de un año obligó a implementar clases a distancia.

Sin embargo, el consenso casi general es que no existen condiciones para que, aún con la vacunación se retorne a las aulas, ya que consideran faltará avanzar en la inmunización a otros sectores de la población. Pese a ello, todos se dijeron dispuestos y a la orden para acatar cualquier recomendación de autoridades estatales y federales para regresar a las clases presenciales.

Eda Alcocer Valencia, profesora de Catemaco en nivel preescolar, demostró su ánimo al salir de la sede de la vacunación, ya que para ella es el primer paso para planear el regreso a las aulas de maestros y alumnos en un mediano plazo.

“Todo está controlado. Estoy muy contenta, yo creo que ya es justo y necesario regresar a clases, los niños también; yo creo que todavía no es pertinente pero es un proceso que inició con la vacunación a los maestros”.

Elvia Irene Baños Alonso, profesora de preescolar en la ciudad de Veracruz y quien durmió afuera del World Trade Center, indicó que la logística para la aplicación de la vacuna se pudo mejorar si no se hubieran convocados a una misma sede a varios municipios.

Desde su perspectiva, consideró que la aplicación de la vacuna a maestros no es un factor determinante para el regreso a las aulas: "Yo pasé aquí la noche, me siento contenta, tranquila, aunque realmente no me siento con la confianza para regresar a las aulas, mi trabajo lo amo, pero me parece que no solo somos los maestros quienes pueden transmitir el virus y el regreso a las aulas de forma prematura sería un riesgo para todos”.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Por el contrario, Lilia Arano Regueira, docente del CBTIS 17 de Carlos A. Carrillo, dijo que confía en que la aplicación de la vacuna permita el retorno pronto a clases, tanto de los maestros como de los alumnos.

Fueron largas las filas con lo que inició esta jornada para empleados de la educación del sector público y privado. Lo mismo llegaron de este puerto que de la Cuenca del Papaloapan, de la zona de los Tuxtlas, de Carlos A. Carrillo. Algunos gastaron más de mil 200 pesos en transporte y alojamiento para poder recibir la dosis.

Esperaban que la jornada se diera de manera ágil

Xalapa, Ver.- Miles de maestros se congregaron en la zona universitaria durante el primer día de aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

Docentes de Xalapa y municipios aledaños, se dieron cita desde temprana hora y otros, desde la noche anterior, para ser inoculados como parte de la estrategia implementada por los gobiernos federales y estatal.

Dalia Castillo, maestra de la Escuela Primaria Benito Juárez García, de Martínez de la Torre, llegó desde las 7 de la mañana con su hermana y otra profesora de Altotonga para recibir la vacuna.

Dijo que, aunque con incertidumbre, confiaba en que la jornada se diera de manera ágil y tranquila y consideró que, con ello, se empezarían a dar las condiciones para el regreso a clases presenciales.

“En parte sí se dan las condiciones, pero por otra parte están los niños, yo también pienso en mis alumnos, me gustaría que también recibieran la vacuna porque están a expuestos al contagio y los padres de familia también, pero a ver qué nos dicen más adelante con el regreso a clases”, dijo.

Rosaura Demuner es profesora de una universidad privada y aseguró que, aunque ella esté vacuna, las condiciones para regresar a clases no son todavía las mejores, pues se debe pensar en inmunizar a los alumnos.

“Yo creo que faltarían los alumnos, en mi caso que son todos jóvenes, sí faltaría que se vacunaran ellos. Si me dicen que regrese, lo tengo que hacer porque es mi trabajo”, dijo.

Georgina Castro, es maestra de la Universidad de Xalapa, mientras esperaba también en una de las tantas filas, dijo que el regreso a clases presenciales es esperado ya por todos, pero para ello era necesario que los maestros fueran vacunados para darle seguridad a los alumnos y sus padres.

“Ojalá se dé todo para regresar, a todos nos conviene. En las clases en línea, en mi universidad nos dieron todas las herramientas para poder dar clases, nos dieron nuevas aplicaciones y aprendimos muchísimas nuevas y nos actualizamos, pero ahora que vamos a regresar, se hará una combinación de lo que aprendí en línea y de lo que yo seguí impartiendo en presenciales. Nunca va a ser lo mismo explicar en presencial que en línea, porque tienes que ir más lento, tienes que regresarte, algunos se les va a internet y vas más lento definitivamente, pero de que aprendimos nuevas cosas como maestros y como país, las aprendimos y nos va a servir de experiencia”, dijo.

Fueron largas filas las que se observaron en la zona UV de maestros con banquitos, gorras, cubrebocas, paraguas, chamarras o sombreros que esperan su turno para ser inoculados.

De acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez son 197 mil 430 los trabajadores de la educación quienes serán inmunizados a quienes les pidió sacrificarse para acudir a una de las cinco sedes dispuestas por la autoridad.

