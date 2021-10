Se seguirán eliminando privilegios a los funcionarios de alto nivel: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseveró que se continuará aplicando un plan de austeridad basado en la eliminación de privilegios de los servidores públicos de alto nivel.

En conferencia de prensa, argumentó que gracias a la austeridad aplicada desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se pudieron atender áreas de primera necesidad, entre ellas los hospitales y la pandemia por Covid-19.

Al ser cuestionado sobre los posibles incrementos a los presupuestos que solicitarán algunos organismos, dependencias e incluso los poderes Judicial y Legislativo, el Gobernador puntualizó que desde el inicio de su administración el llamado ha sido a aplicar medidas de austeridad.

“La invitación muy respetuosa es que los poderes soberanos sigan este ejemplo, que se eliminen privilegios para los de arriba, a eso conminamos al poder Legislativo, al poder Judicial que dio un excelente ejemplo con la aplicación del plan de austeridad eliminando privilegios innecesarios”, manifestó.

Destacó que cuando el Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, habla de austeridad es que se van a recortar gastos relacionados con lujos y actividades personales de servidores públicos.

“La austeridad es sinónimo de quitar privilegios a la clase gobernante, es eliminar todos esos privilegios que se obtuvieron sin razón alguna, se tienen que quitar todos los privilegios para los funcionarios de alto nivel que estaban acostumbrados a vivir del erario”, dijo.

Refirió que para predicar con el ejemplo él tiene un salario de 60 mil pesos mensuales sin ningún tipo de compensación, “No viajo en jet particular de gobierno, trato de comer en donde puedo, no tengo salidas al extranjero con cargo al erario, antes eran comitivas al extranjero y ¿Cuántos acompañan al Gobernador?, cien, pero con la familia por delante, recuerdo a una Secretaria fue a España, a Barcelona, llevaba 20 acompañantes, si ese número llevaba ella, no me imagino cuántos llevaría el gobernador”, dijo.

El mandatario estatal dejó en claro que los viajes, las comisiones y los cargos de todo tipo al erario ya no se permitirán, sobre todo porque se trata de actos que, en ocasiones, no tienen razón de ser.

“Esos cargos al erario ya no se harán, eso es la austeridad, algunos quieren confundir diciendo que no habrá servicios, pero eso no es así, lo que estamos haciendo y vamos a seguir aplicando medidas de austeridad”, expresó.

Comentó que con las primeras acciones de austeridad se logró dar atención a los hospitales que se mantenían abandonados, así como a la población que se ha contagiado de coronavirus.

“Tenemos ejemplos claros del rescate de hospitales, está el materno infantil en Coatzacoalcos, el Gómez Farías, el de Orizaba, pueden ir a verlos. Veracruz es el único en el país que tiene cuatro CAMES (Centros de Atención Médica Especializada), y a pesar de estar entre los diez de mayor población, no volvimos al semáforo rojo ni en la segunda, ni en la tercera ola porque atendimos con recursos ahorrados gracias a la austeridad”, agregó.