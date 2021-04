Se supone que somos héroes: médicos privados

Médicos veracruzanos exigieron la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para el personal de salud que a estas fechas sigue sin recibirla.

Dijeron que son varios los trabajadores de la salud, en la ciudad y alrededores, que están recibiendo a los pacientes con Covid-19 en los consultorios y clínicas particulares y que no han sido inmunizados.

“Pero eso sí, ya quieren inmunizar maestros, ya quieren inmunizar otro tipo de personal, cuando los médicos, que se supone éramos los héroes de esta pandemia, hasta este momento la gran mayoría de ellos no han sido inmunizados y ellos están recibiendo a los pacientes que, en teoría, están estables y que en realidad muchos de ellos terminan en el hospital”, dijo Marcos Antonio Martínez García del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”.

La marcha que se tenía programa en la ciudad de médicos particulares para exigir la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y que sería replicada en todo el país, se suspendió ayer ante la poca participación de los médicos; sin embargo, los que sí llegaron, alzaron la voz para señalar que urge atender al personal médico de los hospitales y sanatorios privados.

“Porque ellos no son los dueños de los hospitales como creen las autoridades, ellos son empleados como nosotros, son empleados, son camilleros, son químicos, son enfermeras, son médicos, recepcionistas que están ahí recibiendo a todo tipo de paciente, es mentira que nada más reciben a algunos; muchos de los pacientes que llegan, llegan por fiebre, por diarrea, por dolor, por malestar y son Covid; yo también tengo mi práctica privada y he recibido varios pacientes de Covid en el consultorio”, añadió.

Calificó como injusto que las autoridades no estén tomando en cuenta a los médicos para poder ser inmunizados pese al alto riesgo en el que se encuentran.

El médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del CAE, señaló que, aunque no hay una idea clara del número de doctores que faltan por vacunar, tan solo en Teziutlán, en el hospital que labora el fin de semana, ya fallecieron un pediatra, cirujanos y médicos que no fueron inmunizados aun cuando ya estaba la vacuna.

“Acaban de fallecer hace 15 días de Covid, otros compañeros que ya son jubilados pero que por desgracia todavía no cumplen los 60 años tampoco fueron inmunizados y acaba de fallecer el lunes, otro compañero más. En el CAE hemos tenido varios compañeros que han fallecido laborando, en aquella ocasión cuando fallecieron todavía no había la vacuna, ahorita muchos la tenemos, pero eso no garantiza que en un momento dado tengamos inmunidad”, refirió.

En el puerto de Veracruz no hubo concentración porque los médicos argumentaron que aunque apoyan la lucha muchos de ellos carecen de plazas, aunque sí emplazan a las autoridades a ser inmunizados.

"HAY VACUNAS, LO QUE NO HAY ES VOLUNTAD"

ORIZABA, Ver.- "¡Sí!, nos llaman héroes y estamos al frente de una guerra, pero, ¿de qué se trata?, ¿de que a los héroes no les den el fusil de protección que merecen?", fue el reclamo que el médico Noé Ricardo Romero Vázquez hizo al gobierno federal al exigir que tome en cuenta a los más de tres mil médicos, enfermeras, odontólogos, químicos, radiólogos, operadores de ambulancias y de vigilancia que trabajan sin que se les haya aplicado aún la vacuna contra la Covid-19.

Afuera de las instalaciones de la Delegación Veracruz-Sur del IMSS se apersonó y acompañó al secretario general del Sindicato Nacional Libre de Médicos y Trabajadores en general al servicio del IMSS, Heriberto Rosete Martínez y juntos hicieron un llamado de atención al presidente de la República para que voltee sus ojos a ese grupo que ha sido relegado.

Yo ya me vacuné, pero me sumo a la exigencia de los compañeros. No es posible que no le pongan atención a algo tan valioso como la vida. Por eso protestamos y nos manifestamos. No es posible que la autoridad sea omisa ante tantas defunciones del personal de salud, ante una situación de vida o muerte; ya tenemos más de un año con el coronavirus.

Aunque este miércoles se preveía realizar una marcha y unirse a la manifestación nacional para exigir al gobierno federal que se inmunice al personal del sector privado, la caminata se suspendió, pero no la demanda de atención.

"Sí hay vacuna, aseveró Heriberto Rosete Martínez, lo que no existe es la voluntad de inmunizar a los trabajadores del sector privado", afirmó.

Médicos protestaron ayer

Todo el personal que labora en las instituciones de salud, tanto públicas como privadas están expuestas al contagio, incluso quienes pareciera que no tienen riesgo porque no atienden a personas sospechosas de la enfermedad, como los odontólogos. “Ellos son profesionistas que están en alto riesgo, porque trabajan en la boca del paciente y están expuestos al contagio”, destacó.

Romero Vázquez enfatizó que el problema de salud que genera la pandemia es muy grave para quienes se desempeñan en ese sector, pues al día los médicos en su jornada atienden a 30 pacientes, “¿de esos cuántos tienen coronavirus y son asintomáticos?, ellos pueden infectar al médico”, acotó.

Lamentaron que la autoridad haga distingos entre quienes se desempeñan en la práctica de la salud pública y los del sector privado, pues todos están en el mismo riesgo de contagio.

"El presidente de la República dijo que sólo vacunarán a los que están en la primera línea, mientras, los que están en centros de salud, farmacias similares deben esperar, y es posible que nos toque hasta diciembre”, como si el cien por ciento de las personas con sospecha de la enfermedad acudieran al sector salud o al IMSS para recibir atención.

Con información de Mayra Figueiras

"PRIVADOS NO SON TOMADOS EN CUENTA"



CÓRDOBA, Ver.- Doctores de servicio médico privado llegan a atender a 14 pacientes diarios sospechosos de Covid-19, ya sea en sus consultorios o a domicilio, por ello y ante la exposición fuerte que tienen al contagio de este virus piden ser tomados en cuenta para la aplicación de la vacuna pues hasta la fecha autoridades no se han acercado a su sector pese a que son considerados de primera línea.

Explicó que al no pertenecer a un sistema de salud de gobierno, los doctores de servicio médico privado temen contagiarse del coronavirus pues no han recibido la primer dosis; Gilberto Miranda Navarrete es médico particular de Córdoba y mencionó llega a atender a 14 pacientes con sospecha de Covid-19 diariamente pues expresó que a diferencia de una atención de gobierno ellos no pueden escoger pacientes.

Pedimos se nos proteja porque diario atendemos casos confirmados de Covid-19, tanto en sus domicilios como en los consultorios, hacemos frente a la situación; teniendo la posibilidad de vacunarnos el gobierno opta por vacunar otros sectores.

Desafortunadamente en la ciudad de Córdoba se han dado a conocer casos de doctores particulares que han perdido la vida a causa de coronavirus, pues el seguir cumpliendo con su labor de salvar vidas puso en riesgo las suyas, pero también hay casos donde médicos han logrado salvarse y salir adelante y al recuperarse vuelven a su trabajo.

“Mientras no se nos vacune esta situación repercutirá en la atención a las personas, desafortunadamente hemos perdido a varios colegas”, señala el galeno ante la situación.

Miranda Navarrete mencionó que llegan a ser “engañados” para que asistan a brindarles la atención, ya que al llegar a los domicilios presencian que el paciente tiene problemas respiratorios característicos de un posible contagio, pero ahora es más complicado detectar los síntomas pues el virus ha mutado y ya no es como al inicio de esta emergencia de salud.

“El número de pacientes que son casos sospechoso pues no siempre se puede confirmar el diagnóstico con una prueba que oscila entre los 900 a mil 400 pesos, no puedo decir si han bajado, pero en consultas los casos sospechosos son iguales, al día en mi caso con carga importante de trabajo puedo atender 14 pacientes sospechosos de Covid-19”, indicó el médico.

Los médicos de este sector compran sus propios insumos, como cubrebocas, trajes especiales, guantes y otro tipo de equipo personal que los proteja.

Con información de Guadalupe Castillo