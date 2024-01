Jubilados denuncian incumplimiento de pagos, ¿habrá manifestación?

Maestros jubilados denunciaron que el gobierno de Veracruz y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) incumplieron con el pago parcial del Seguro Institucional a beneficiarios, a pesar de que se comprometieron a hacerlo y advirtieron que podría haber protesta de no atender su llamado.

Al respecto, la maestra jubilada Rosario Rojas Aragón dijo en conferencia de prensa que se trata de pagos pendientes desde 2010 y que tras manifestaciones la SEV se comprometió a revisar para iniciar con la dispersión del 6 al 15 de enero, pero al acudir les indicaron que no hay techo financiero para hacer el pago.

“Gobierno y la SEV pidieron que se diera un espacio del 6 al 15 de enero para revisar documentación y el 15 de enero se presentó la comisión, les dieron la respuesta de que se iba a dar un pago parcial de ese seguro y al final de cuentas, ya no hubo nada, hablaron nuevamente y dijeron que no hay dinero, que no hay techo financiero, esto lo vivimos desde 2010 a la fecha, con engaños y burlas”, dijo.

Ante ello, exigieron al gobierno estatal y la Secretaría de Educación que se pague a la brevedad este seguro institucional puesto que aseguraron que había 100 millones de pesos para los pagos rezagados para ello.

“Esto fue mentira porque no han dispersado ni un peso. Exigimos al gobierno del estado, al secretario de educación y la oficial mayor que exigimos que se pague a la brevedad este seguro institucional que por derecho corresponde a todos los beneficiarios y que ya no vamos a aceptar una parte parcial, porque aceptamos sus condiciones y no cumplieron; nos engañaron, se burlaron de nosotros”, agregó.

Expuso que el ex secretario de Educación Zenyazen Escobar García le dijo que había dejado presupuesto para hacer esos pagos en septiembre y tampoco se cumplió, lo que consideró debería ser revisado.

“Hasta el día de hoy, no nos ha hablado a nadie, a ningún beneficiario, y estamos haciendo esta rueda de prensa con esta exigencia porque nos han engañado y ya basta, basta que nos sigan viendo la cara y engañando. No somos de ningún partido porque luego salen que los que nos manifestamos somos de la oposición, aquí no tenemos ningún partido de nada”.

Los inconformes indicaron que hay por lo menos 67 beneficiarios esperando el pago de esta prestación y advirtieron que si no se paga de manera inmediata esta prestación están dispuestos a manifestarse, bloquear calles o tomar otras medidas.

Al acudir les indicaron que no hay techo financiero para hacer el pago | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Queremos que se nos pague de manera inmediata, ya no vamos a aceptar que sea parcial y en caso de que no sea así, nos estaremos organizando para un movimiento más contundente porque no queremos llegar a eso, pero este gobierno no nos da otra opción que manifestarnos en las calles”.