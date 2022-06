Covid-19 no impactará Festival Velas Latinoamérica ni Carnaval: Sectur

Veracruz, Ver.- El Covid-19 no cambiará la agenda de eventos del estado de Veracruz, pues la entidad no reporta repunte de contagios, señala el secretario de Turismo en la Entidad, Iván Martínez Olvera.

“Como ustedes saben aquí en Veracruz no ha tenido ningún tipo de incremento, acaba de pasar el Salsa Fest y ya con el periodo que pasó y la acumulación de personas no registramos ni siquiera un punto porcentual arriba”.

El funcionario rechaza en ese sentido que en Veracruz se esté negando una quinta ola de contagios, aun cuando a nivel nacional las estadísticas muestran lo contrario.

Te puede interesar: Vacunación Covid-19: Gobernador confirma suficientes dosis para menores de 5 a 11 años

Local ¿Listo para el Festival de las Velas en Veracruz? Conoce el programa de actividades

“No, a nivel nacional no habido un incremento generalizado, Veracruz tiene muy buenos números, va en un sentido positivo, lo importante es vacunarnos y cuidarnos todos. Lo importante no es evadirlo como mencionan, no se trata de eso, obviamente es seguir teniendo precauciones por ejemplo en el Festival Velas vamos a invitar que usen el cubrebocas y todo eso, pero si estamos en franco crecimiento”.

Como ejemplo, menciona que desde la Semana Santa se dio un aumento del 59 por ciento en la movilidad y seguramente seguirá creciendo por los eventos que se avecinan como el Festival Velas Latinoamérica 2022 y el Carnaval de Veracruz, entre otros.

Además hizo hincapié en que se efectuó el Salsa Fest y los casos no aumentaron.

El entrevistado reitera en ese sentido que en Veracruz no se ha tenido ningún tipo de incremento de Covid y que las condiciones sanitarias se mantendrán.

Leer más: Vacunación Covid-19: Aplican segunda dosis al sector de 12 a 14 años en Xalapa

Se tuvo visitantes de las 31 entidades del país, siendo los de mayor asistencia aquellos de la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Veracruz

Es por ello que Martínez Olvera, adelanta que en el Festival de Velas Latinoamérica 2022, se exigirá el uso obligatorio del cubrebocas y otras medidas ya de todos conocidas, además de que habrá coordinación con la Secretaría de Salud para atender cualquier situación de riesgo.

Finalmente el funcionario asegura que la inercia turística va en franca recuperación en el estado de Veracruz y confía en que se ratificará con el Festival de Velas y el Carnaval de Veracruz.

El secretario de Turismo asistió a la conferencia de prensa para anunciar oficialmente que del 23 a 29 de junio se llevará a cabo el Festival Velas Latinoamérica 2022, periodo en el que embarcaciones de diferentes países estarán en el muelle turístico del Puerto de Veracruz.