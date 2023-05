Se investiga caso de regidor Sebastián "N" por noticia criminal: FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación, por noticia criminal, en contra del regidor de Morena en el Puerto de Veracruz, Sebastián “N”, quien ha sido acusado de abuso y hostigamiento sexual por varias mujeres.

En conferencia de prensa de este miércoles con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la fiscala Verónica Hernández Giadáns, dio a conocer que se busca ubicar a las probables víctimas de algún delito.

¿Cómo va el caso del regidor acusado de abuso?

Al ser cuestionada sobre los hechos, expuso que de haber denuncias formales éstas no se pueden dar a conocer por la secrecía de la investigación a criminal en contra del regidor, para ubicar a las probables víctimas de acoso.

"Se inició por noticia criminal una carpeta de investigación, muchas veces las notas que surgen en medios no traen los datos completos de las presuntas víctimas, entonces dentro de esta carpeta que se inicia se está tratando de ubicar a las personas que probablemente pudieran ser víctimas para llevar a cabo todas las diligencias que corresponden, si alguna persona puso denuncia por secrecía no puedo afirmarlo ni compartirlo, pero es un caso que se está atendiendo."

Hay que señalar que el grupo de mujeres que acusan al regidor morenistas aseguran que son al menos 12 víctimas de acoso.

En ese sentido, afirmó que no habrá impunidad ante ningún caso de violencia a las mujeres y tampoco se politiza, se atienden los casos y si hay elementos suficientes se procederá.

“Yo he demostrado y se los he reiterado, en la procuración de justicia en Veracruz no hay impunidad, no hay excepción, se aplica la justicia para todos sin distingos, no se politiza”.

Hernández Giadáns subrayó que no se actúa contra un partido político y contra otro no, dado que se actúa “parejo y se ha demostrado, que hay vinculados a proceso de todo tipo de afiliación, y no es por la afiliación sino porque son presuntos responsables de actos que se consideran presuntos delitos”.