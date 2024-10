Sección 56 del SNTE sin reportes por abuso de docentes contra infantes

La sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no tiene reportes de denuncias contra docentes que hayan sido señalados por presunto abuso contra menores de edad, aseguró el líder sindical José Reveriano Marín Hernández.

Docentes acusados de abuso no serán apoyados por el sindicato

En entrevista, previo a recibir su constancia como diputado plurinominal de Morena en el OPLE, el profesor aseveró que en caso de que algún docente sea señalado por estos actos no tendrá ningún tipo de apoyo de parte del sindicato.

“No tenemos ese tipo de casos, pero si los hubiera sabrán que no cuentan con el respaldo de un servidor ni con el Comité Ejecutivo seccional, en nuestro sindicato no queremos que los niños o jóvenes reciban agresiones de los trabajadores de la educación”, expuso.

Policiaca FGE detiene a maestro en Xalapa; será investigado por presunto agravio de un niño

El líder sindical fue cuestionado sobre el tema, luego de que se registrara la detención del maestro de primaria en Xalapa, Hugo “N”, quien fue señalado por presunto abuso contra un menor de edad, hecho que se dio a conocer en redes sociales.

Ante ello, Marín Hernández consideró lamentable que existan este tipo de conductas, las cuales jamás serán toleradas.

“Lamentamos mucho que existan este tipo de casos, jamás vamos a avalar que haya algún tipo de agresión hacia los niños y jóvenes, jamás vamos a defender eso", dijo.

Destacó que ha realizado varias reuniones en las diferentes regiones del estado, donde ha pedido que el trabajo de los docentes sea respetado y desarrollado con ética.

"He estado en las regiones y se los he explicado, cuidemos el trabajo y seamos parte fundamental de la educación integral, no de esas conductas anormales”, comentó.

Respecto a su designación como diputado local por la vía plurinominal, manifestó que continuará trabajando como dirigente de la sección 56 del SNTE.

“Seguiré trabajando como secretario de la sección 56 y tomaré posesión como diputado por representación proporcional. Mi área es la educación, el magisterio y desde ahí elevaremos la voz del magisterio de Veracruz que tanta falta nos hace", agregó.