Entregarán recursos adicionales a los 212 municipios, ¿cuál es el monto total?

El secretario de Finanzas y Planeación José Luis Lima Franco anunció en conferencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez que habrá apoyos adicionales a los municipios del estado por más de 342 millones de pesos.

Son recursos extraordinarios que se les dará a los 212 municipios en total 342 millones 696 mil 558 pesos que se entregarán la próxima semana provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

¿De dónde proviene el recurso con el que se apoyará a los municipios de Veracruz?

“Recordar que el estado tiene una ley de ingresos aprobada por el Congreso del Estado, se les entregó el monto estipulado en el paquete aprobado por el Congreso del Estado, y estos son recursos adicionales que están por encima de la ley de ingresos del estado”.

Explicó que es recurso que no estaba presupuestado en este primer trimestre, que no tenían contemplado los ayuntamientos y que serán de gran ayuda.

¿Con cuánto se apoyará a Xalapa, Córdoba, Orizaba y Boca del Río?

Algunos de los montos son para Boca del Río con cerca de 4 millones; Chicontepec con 3.2; Coatzacoalcos, con 15.2 millones; Córdoba 4.8 millones; Huatusco 2.1; Minatitlán 10.6 millones; Orizaba más de 7 millones, Papantla 7.5 millones; Veracruz más de 22 millones y Xalapa más de 11 millones.

Se trata de recursos de libre disposición que, de acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, no se tenían considerados y el monto depende de la cantidad de población y de lo recaudado por el impuesto predial.

"Va de acuerdo a la población y al monto que ellos recaban en ingresos por predial, son de los factores que más influyen en cómo se distribuye, obviamente el de mayor población tiene mayor monto. Algo importante es que son de libre disposición, los alcaldes podrán usarlos de acuerdo a sus necesidades", agregó el mandatario estatal.

José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planeación, explica que es recurso que no estaba presupuestado en este primer trimestre | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Cuáles son las recomendaciones del gobernador Cuitláhuac García para Semana Santa?

Asimismo, por las vacaciones de la Semana Santa, el gobernador Cuitláhuac García recomendó a la ciudadanía, para evitar ahogamientos o accidentes viales, sumarse a la campaña “Prevenir salva vidas, lleguemos sanos y salvos”.

Entre las sugerencias está que, de visitar alguna playa o río de Veracruz, no ingerir bebidas alcohólicas antes de conducir, respetar los límites de velocidad y usar el cinturón de seguridad.

Cuitláhuac García Jiménez recomendó a la ciudadanía a sumarse a la campaña “Prevenir salva vidas, lleguemos sanos y salvos” | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Se exhortó a la población a respetar las indicaciones de las autoridades con el objetivo de alertar a las y los visitantes sobre posibles riesgos y nadar solamente en lugares vigilados por guardavidas, no perder de vista a niñas o niños, evitar que el agua rebase el pecho en personas adultas o la cintura en menores, además de que, si no se sabe nadar, no meterse al agua.