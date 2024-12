Grúas no podrán realizar más arrastres ilegales en Veracruz: Segob

El titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil confirmó lo señalado en el documento que circuló en redes sociales en donde desde la Secretaría de Seguridad Pública se instruyó acabar con el servicio de grúas y arrastre de las mismas.

Al ser cuestionado sobre el tema, en conferencia de prensa, expuso que con ello se busca poner orden y acabar con la impunidad.

Sostuvo que con ese desplegado se instruye a que no haya más arrastres ilegales por parte de las empresas de grúas y dijo que se revisarán cuáles son los corralones legales.

“Se cuidará que no se afecten los derechos de las y los ciudadanos, que innecesariamente tenga que estar cargando sus vehículos llevándolos a corralones , se van a revisar cuáles son los que son legales o los que están establecidos, en un formato, en un registro”.

Remarcó que este es un tema prioritario en esta administración estatal que inicia y que encabeza Rocío Nahle García.

El titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil expuso que con ello se busca poner orden y acabar con la impunidad / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Va caminando ese tema, es prioridad de este gobierno de la ingeniera Rocío Nahle García (...) no queremos que de repente (pase) lo que ha sido público, que se esté arrastrando ilegalmente, extorsionando a los conductores, cobrando lo que no se debe de pagar y aparte sin recibo, eso no se va a permitir”.

El secretario de Gobierno añadió que se revisará el tema legal y legislativo para saber en qué términos está operando para que se dé certeza a la sociedad de que se aplicará la ley.

“Está en una revisión la iniciativa y se está revisando, para que en su caso de hacer una adecuación (...) para hacer la adecuación, si hay que enriquecerla o hay que de plano hacer una completamente diferente, se está en ese proceso”, abundó.

¿Qué señala el desplegado?

El pasado 5 de diciembre se dio a conocer un oficio signado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, con efectos inmediatos, en el que se giran instrucciones al director de Tránsito y Seguridad Vial, Andrés Delgado López y al subsecretario de Operaciones Gustavo Ricardo Romero Cuevas para evitar el uso de grúas.

Con el desplegado se instruye a que no haya más arrastres ilegales por parte de las empresas de grúas | Foto Ilustrativa: David Bello | Diario de Xalapa

Ahí se establece que elementos de Tránsito y Seguridad Vial, así como de la Policía Vial ya no podrán solicitar el uso de grúas para retirar o trasladar unidades automotores a corralones, excepto en casos de accidentes o que sean partícipes de un delito.

Detalla que las únicas ocasiones en que se puede llamar a un servicio de grúas será en un accidente de tránsito, en un ilícito, o bien cuando se trate de un conductor en estado de ebriedad siempre y cuando no haya una persona de confianza o familiar que se lleve la unidad.

