Secretaría de Salud no es enemiga de los comerciantes: Ramos Alor

El estado de Veracruz registró en un solo día de 313 nuevos casos positivos a Covid-19. Es decir, pasó de 13 mil 293 casos del viernes pasado a 13 mil 606 casos la noche de este sábado, de acuerdo con autoridades sanitarias estatales.

En Xalapa se registraron 24 casos al acumular un total de 624.

Además suman ya mil 980 decesos en 128 municipios en la entidad. Hay 3 mil 115 casos sospechosos que continúan en investigación.

De acuerdo con el reporte técnico de la Secretaría de Salud estatal, el puerto de Veracruz registra este sábado 11 de julio 3 mil 782; Coatzacoalcos, mil 90; Córdoba, 856; Poza Rica, 720; Minatitlán, 538; Boca del Río, 424; Orizaba, 379; Tuxpan, 339; Cosamaloapan, 261, y San Andrés Tuxtla, 236, Cosoleacaque, 208.

En rojo intenso están Mariano Escobedo con 50 casos, Úrsulo Galván tiene 46, Actopan y Tezonapa tienen 22 casos cada uno.

Coatepec tiene 71 casos, Xico, 23; Emiliano Zapata, 54.

Carlos A. Carrillo registra 51, Lerdo de Tejada 45, Isla tiene 22 casos y Ángel R. Cabada tiene 37.

Trabajadores de Salud no son enemigos de comerciantes

El secretario de Salud de Veracruz Roberto Ramos Alor llamó a los comerciantes a dejar acercarse a los trabajadores de la secretaría porque no son sus enemigos; se acercan a los negocios para verificar que se cumplan las reglas de sanidad. Les invitó a no bajar sus cortinas o cerrar las puertas cuando uno de ellos se acerque.

Dijo que la campaña permanente de supervisión que el personal de salud realiza es para brindar información, ya que la región continúa en rojo que representa el riesgo máximo.

Reiteró el llamado a la población a no automedicarse y a no tomar cualquier producto que podría resultar más perjudicial. No hay vacuna, reiteró, pero sí hay muchos tratamientos que dependerán de los síntomas de cada persona porque cada caso es diferente, por lo cual se debe consultar a un médico y acudir a los centros de salud.