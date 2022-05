Trabajadores toman instalaciones de la Secretaría del Bienestar; exigen cumplimiento de prestaciones

Integrantes de la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Bienestar tomaron las instalaciones de esta dependencia para exigir el cumplimiento de prestaciones, una reunión con el delegado y para denunciar el supuesto desplazamiento de actividades de parte del personal de confianza.

El secretario general de dicha sección, Marco Antonio Alarcón Nava solicitó de forma pública una reunión con el delegado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a quien, afirmó, únicamente lo ha visto dos veces desde su llegada a la Secretaría.

Indicó que en varias ocasiones ha solicitado una mesa de trabajo; sin embargo, esto no ha sido posible porque siempre manda intermediarios.

“Queremos sentarnos de manera seria en mesas de trabajo, las cuales siempre he solicitado para ir viendo estos puntos que agravan o afectan el sentir de los trabajadores que represento”, dijo.

Además, se pidió la destitución de Guadalupe Saldaña, responsable del programa de Adultos Mayores, a quien señalan de presuntamente menospreciar la labor del personal sindicalizado.

Refirió que, aunque con la manifestación se genera un apoyo a las demandas nacionales, en lo local sí se tienen solicitudes de parte de los trabajadores.

Mencionó que en el estado son 60 trabajadores los que solicitan atención inmediata y a nivel nacional se trata de 2 mil empleados los que integran este sindicato.

“Temas locales sí hay, le he pedido encarecidamente en reuniones de trabajo a sus colaboradores que me asigna para resolver los problemas de los trabajadores, mes tras mes he pedido una reunión con él y el señor nunca ha tenido la oportunidad de agendar una cita. Desde el inicio de su administración lo hemos visto dos veces y le planteamos desde el inicio la forma en que queríamos trabajar, pero hasta la fecha no da la cara”, expresó.

Afirmó que las prestaciones debieron cumplirse desde el inicio de año conforme a las condiciones generales de trabajo, “tenemos derecho a transporte turístico, juegos nacionales, capacitación, presupuesto para el evento del Día de las Madres, a la fecha no ha habido eco a nivel nacional, no hay un ambiente laboral cordial, no tenemos los espacios adecuados para desarrollar nuestros trabajos, nos asignan funciones que no corresponden a los trabajadores”.

“Hay una discriminación hacia mi personal porque no los quieren tener en las áreas de programas ni hacer alguna actividad, la opacidad en el manejo de la información la quieren tener ellos, si quiero hacer un trabajo debo tener las herramientas necesarias. Nos discriminan, nos hacen a un lado a pesar de que hemos mediado para hacer las funciones, pero sólo están en oficio y no en los hechos”, expuso.

Ante ello, solicitó atención urgente de parte del delegado, a fin de resolver todas las demandas que tiene el personal, pues, de lo contrario, la dependencia permanecerá tomada.