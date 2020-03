Sector restaurantero y comercial sin afectaciones por el 9-M

Veracruz, ver.- El sector restaurantero y comercial reportan mínimas afectaciones por el movimiento feminista llamado “Un Día Sin Mujeres”.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Veracruz, José Antonio Mendoza García, mencionó que si bien hubo ausencia de trabajadoras en la mayoría de los negocios, dijo que estos pudieron laborar con normalidad por las planeaciones que se hicieron con tiempo.

“Hicimos un recorrido y están trabajando sin mujeres casi un 94 por ciento, el 6 por ciento restante es porque no pudieron porque es indispensable la mujer, en hoteles y en algunos restaurantes donde no tienen personal masculino, pero en la mayoría de los casos se apoyó dándole de manera escalonado el día”.

Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado de Veracruz, Daniel Martín Lois, manifestó que habitualmente este día no genera mucha actividad económica debido a que es inicio de semana.

"No se ven afectaciones porque desde el principio hubo una planificación en la mayoría de los restaurantes. Hablaron con sus colaboradoras para saber quiénes iban a ir y quienes no para no afectar al consumidor".