"No se ponen de acuerdo": Sectur niega falta de apoyo para el Carnaval de Veracruz

Veracruz, Ver.- El Secretario de Turismo en el Estado, Iván Francisco Martínez Olvera rechazó que el gobierno del estado no esté en disposición de apoyar el Carnaval de Veracruz 2024, en su edición centenaria.

¿Qué dijo el secretario de Turismo de Veracruz y por qué?

Esto luego de que en repetidas declaraciones la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, ha manifestado la falta de apoyo económico o en especie de la Secretaría de Turismo para la organización de la fiesta y que todo ha sido pagado con recursos municipales.

Al respecto el funcionario estatal, acusó de la falta mucha coordinación por parte del Ayuntamiento de Veracruz, para definir el tipo de apoyo que requiere pues han recibido varias solicitudes que se mandan a cotizar y luego informan que ya fue pagado.

“Pues han solicitado varias cosas, no se ponen de acuerdo, nos mandan una solicitud, la cotizamos y nos dicen que ya está pagada, luego nos mandan otra solicitud y ya está pagada, como que no hay una coordinación en aquella área y no sé que esté pasando”, comentó.

Iván Martínez, lamentó además las declaraciones que hiciera ayer la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, demeritando la realización de eventos trascendentales como el Salsa Fest y el Carnaval de Veracruz, que generan ocupación hotelera y derrama económica en la zona conurbada.

“Bueno, la alcaldesa demeritó este tipo de festividades como el Salsa Fest, el Carnaval, dice que no son necesarios llevar a cabo estas festividades y entonces quedamos a la espera que se decidan y que se organicen porque creo está fallando un poco ahí”, comentó.

El funcionario dijo que mientras tanto sigue firme el apoyo operativo de todas las fuerzas de tarea estatal, con la finalidad de garantizar la seguridad para quienes acudan a las fiestas carnestolendas.

“Por supuesto el apoyo operativo de todas las dependencias del gobierno del estado, está ahí, porque el compromiso es con los veracruzanos y veracruzanos y todos los turistas, nosotros debemos ser responsables, de esa manera ha actuado el gobierno de una manera muy responsable y puntual y eso no se puede dejar de lado aun cuando una autoridad lo demerite”, comentó.

Martínez Olvera, negó que los comentarios negativos de la edil porteña por la realización del Salsa Fest, u otros eventos masivos, representen una afectación para estas fiestas que se han logrado consolidar en el gusto no solo de los veracruzanos, sino del país.

“No, estas fiestas son más grandes que cualquier tipo de comentario, estás fiestas como son el carnaval, como es el Salsa Fest, son de los veracruzanos y veracruzanas, son del pueblo y para el pueblo y los debemos de hacer nuestros, y bueno si alguien demerita que son situaciones de mucha calidad, que genera turismo y derrama económica, cada quién sus comentarios”, concluyó.