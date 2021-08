Secuestrado hace 2 años; 2 veces han pagado rescate y... nada

Córdoba, Ver.- Cuando secuestraron a Arturo "N", tenía 14 años e iba camino a la secundaria de Peñuela donde estudiaba, ahora han pasado dos años y no saben de su paradero pese a que sus padres pagaron dos rescates, no obstante sus amigos aún se organizan para buscarlo.

Miriam Vázquez, hermana del desaparecido relató que fue la mañana del 21 de Marzo del 2019 cuando su hermano iba para la secundaria Técnica 129 de Peñuela donde estudiaba, ese día abordó del transporte escolar, pero una unidad de taxi presuntamente robada le cerró el paso al camión, "los que iban en el camión nos dijeron que hombres armados subieron preguntando por mi hermano, pero al ver que nadie habló, tomaron fotos y minutos después lo identificaron y se lo llevaron; fue un secuestro".

Leer más: Veracruz, entre los primeros estados con más fosas clandestinas

Han sido dos rescates los que les han solicitado mediante llamadas y aunque no sabe el monto que pagaron sus padres, tiene conocimiento que el primero fue el 5 de julio del 2019 y posteriormente el 28 del mismo mes, "no lo liberaron, pese a todo no se han vuelto a comunicar".

Local Claman ayuda a López Obrador por desapariciones y asesinatos en la región

Ella describió a su hermano como un niño tranquilo, de promedio alto, estudioso y respetuoso, él es querido y recordado por compañeros y maestros. Miriam señaló que como familia están confiados de que aparezca, por ello con amigos y familiares han empezado una búsqueda en los alrededores del municipio de Amatlán de los Reyes.

Este joven es originario de Cacahuatal y su familia se ha sumado a colectivos de desaparecidos con los que tienen contacto, pero además hacen búsquedas de forma personal.

La familia Vázquez constantemente se comunica y asiste a la Fiscalía de desaparecidos en Córdoba para preguntar cómo va la investigación, sin embargo no les dan respuestas concretas.