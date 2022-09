Dueños de micronegocios que deben créditos a la Sedecop, no podrán obtener más beneficios

El secretario de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) Enrique Nachón García, advirtió que los microempresarios que recibieron el apoyo económico durante la pandemia por un monto de 10 mil pesos y no lo han pagado, serán "boletinados" y no podrán ser sujetos de otros beneficios.

En entrevista durante la guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo en el parque Los Berros reveló que la recuperación de los 10 mil créditos de 10 mil pesos cada uno, que hacen un total 100 millones de pesos, es de apenas el 20 por ciento.

"Estamos cobrando, pero yo invito para tocar el sentido social de la gente, si nosotros no pagamos ese tipo de créditos, los eventos posteriores no se pueden hacer, no se puede ayudar a más gente en el momento que lo necesite, si una persona está acostumbrada a que el gobierno le regale todo, o un crédito lo convierte en un regalo, es imponsible seguir apoyando".

El funcionario estatal expuso que hay algunos créditos que no están vencidos, pero lo están alrededor de 3 mil, es decir el 30 por ciento del total de los créditos otorgados y el resto está en proceso.

¿Qué sucederá si no se pagan los créditos?

Subrayó que se están llevando a cabo los procesos de cobro, ademas recordó que si no pagan los beneficiarios del crédito se cobrara a los avales de los mismos.

"Si no pagan, nosotros no podemos exigir más y allá de lo imposible, pero se boletinarán y en ningún momento programa social se les podrá volver a apoyar".

Refirió que la intención de estos préstamos era que los microempresarios pudieran sobrevivir en la pandemia, por lo que el llamado es acercarse a la dependencia para empezar a pagar.





Eran micronegocios, no empresarios, que les dimos un crédito de 10 mil pesos, algunos boleros, tienditas y la intención era aparte de comprar materia prima poder subsistir y ahora que ya estamos recuperamos, que la economía está activa que se acerquen y paguen.

Detalló que los beneficiarios tenían un periodo de gracia de seis meses y tenían un plazo para pagar en dos años sin tasa de interés, pues lo único que debían pagar era el capital.