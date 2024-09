Sedema señala que destrucción de la serpiente en el parque Natura fue un error

"Fue un error, no hubo dolo ni mala intención, fue falta de comunicación", fue la contestación del secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, durante la reunión con artistas y ceramistas la tarde de este miércoles luego de la destrucción de la pieza icónica del parque Natura la Serpiente Emplumada “Coatl”.

Tras reconocer que es "el responsable moral" de lo ocurrido, aunque no de la ejecución, se comprometió a resarcir los daños y facilitar lo necesario para lo que los artistas deseen realizar en el lugar que era ocupado por la escultura de Rocío Sagaón y Laura Navarro en el 2007.

Y es que uno de los planteamiento de la hija de una de las autoras, Djahel Vinaver fue que van a erigir una nueva escultura en el mismo lugar.

También pidió a las autoridades rastrear y recuperar los pedazos de la obra que fue destruida, además de resarcir el daño causado y les solicitó no mover más nada de ese espacio.

"Vamos a erigir una nueva escultura, queremos reconstruir como un memorial, hay mucha gente ofendida, necesitamos crear a partir de la pérdida y transformar esto en algo positivo. El viernes por la mañana ya va a haber gente, habrá un rito funerario, una acción performática, vamos a documentar el hecho, de una forma creativa, se está haciendo un grupo, hay varias propuestas, una pareja de artistas que hará una obra una idea es que se llame La serpiente Desplomada".

¿Qué sucedió con la escultura de la serpiente en el parque Natura?

Contreras Bautista dijo que no hay justificación alguna de lo ocurrido e incluso que su trabajo es tan a favor de la cultura que parte de los trabajos de rehabilitación del Parque Natura que ahora es Naturalia, incluye una escultura de acero; se trata de un venado creado por un artista naolinqueño.

Narró que en los recorridos por la obra que no está concluida en su totalidad la instrucción fue que fuera terminada y se dio la indicación de "mover la escultura", refiriéndose a la que fue contratada y que iba a bajarse de su lugar original para darle tratamiento, por lo que hubo una confusión.

"Eso fue el martes, miércoles de la semana pasada, empezaron a trabajar el viernes y nos dicen de la empresa que intentaron mover la pieza con una grúa porque es grande (...) hay una imagen de la maniabra, donde se ve enganchada y nosotros nos enteramos hasta el lunes (de lo ocurrido)".

Recordó que la rehabilitación del parque conlleva la unión de tres recintos, "de Ciencia, Cultura, la Estancia Garnica y tienen de propuesta un sendero de la cultura".

En la imagen de la maniobra se ve enganchada la escultura de serpiente | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

"Reconocemos una falta de comunicación, somos sensibles, si no somos conocedores, somos sensibles, yo me di un jalón con la empresa y les dije que me iban a meter en un problema porque no son los principios de esta administración, tanto es así que el Instituto Veracruzano de la Cultura pasó a ser una secretaría, nos queda escuchar y buscar una solución".

Incluso se dio a conocer que la empresa despidió a los trabajadores que destruyeron la escultura, dado que es una situación que no es la primera vez que sucede y por lo que otra propuesta es socializar las piezas que existen en la ciudad.

Incluso se dio a conocer que la empresa despidió a los trabajadores que destruyeron la escultura | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

"La maestra Elsa me decía que existe una memoria y nosotros como responsables del espacio, nos ponemos a disposición, de nuevo las disculpas, no hay dolo, no hay mala fe en esta acción".

El representante de la empresa encargada de la obra en Naturalia Fidel Delgado dijo que los trabajadores que destruyeron la pieza fueron despedidos porque lo que hicieron fue "una aberración".

También confirmó que la pieza ya no existe, "ya no existe, en la parte donde estaba el escombro ya no existe nada", agregó Fidel.

¿Qué planteó la ceramista Elsa sobre la escultura destruida?

La ceramista Elsa Neveda explicó que la Serpiente Emplumada formaba parte de un grupo de diez piezas creadas dentro del Simposio de Cerámica Escultórica de Xalapa en el 2007 donadas al ayuntamiento.

Como representante de este simposio entregó un documento al secretario de Medio Ambiente donde explica que éste se llevó a cabo con el patrocinio del Ayuntamiento de Xalapa, presidido en ese momento por Ricardo Ahued Bardahuil.

"En ese simposio realizamos 10 esculturas que donamos al Ayuntamiento de Xalapa para formar parte del acervo artístico del patrimonio cultural de los veracruzanos y para el disfrute de todos los xalapeños. La escultura Coatl, La Serpiente Emplumada, era una escultura realizada por Rocío Sagaón y Laura Navarro y fue construida in situ, instalada en el Parque Natura".

Tras reconocer que es "el responsable moral" de lo ocurrido, aunque no de la ejecución, se comprometió a resarcir los daños | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

El documento señala que de todas las piezas, esta escultura era la única que por sus dimensiones y la forma de construcción permitía que niños y adultos pudieran jugar trepándose encima.

"El conjunto se convertía en la foto ideal y enmarcaba la entrada al Parque Natura, tal como lo señala en su página de Facebook. Era una pieza con una sólida construcción de ferro-cemento recubierto con miles de escamas cerámicas elaboradas en el taller El Tomate. De las piezas expuestas en sitios públicos, una ha sido vandalizada en repetidas ocasiones, que es la que está en Los lagos. Otra, destruida por un accidente vehicular, que es la que está en la avenida Las Palmas. Pero Coatl, La Serpiente Emplumada, ha sido destruida por un acto de vandalismo institucional".

Por ello, remarcó que es tiempo para que las autoridades fijen postura y elaboren un plan de protección a las piezas que aún se encuentran en lugares públicos en Xalapa y que fueron creadas y donadas por sus autores sin más propósito que enriquecer culturalmente a la ciudad.

¿Qué propuso la SEDEMA y Cultura?

Contreras Bautista propuso realizar una exposición monumental al interior del Parque Natura con la temática que los artistas propongan con todo el apoyo de la empresa constructora y la dependencia.

Asimismo, para evitar más afectaciones, proponen un plan en el que la empresa financie el mantenimiento y la correcta identificación y transmisión de las esculturas de la ciudad.

Aunado a ello, sugirieron la reimpresión y socialización del libro Simposio Internacional de Cerámica Escultórica Monumental en Xalapa y evitar que por desconocimiento vuelta a darse una destrucción de ese tipo.

Contreras Bautista propuso realizar una exposición monumental al interior del Parque Natura con la temática que los artistas propongan | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Además el secretario de Medio Ambiente se comprometió a que a través de la SEDEMA, financiar lo necesario para compensar el daño causado en el "lamentable accidente".

Por su parte la Secretaría de Cultura del estado que encabeza Silvia Alejandre a través de su representante en la reunión, sugirió destinar una partida del presupuesto al mantenimiento de los monumentos tanto históricos como artísticos de Xalapa, y elaborar un plan de manejo del patrimonio cultural de la ciudad y emitir declaratorias como patrimonio cultural artísticos al conjunto de esculturas realizadas en el marco del Simposio Internacional de Cerámica en 2007.