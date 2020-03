Sedesol no podrá comprobar 5 millones: Fernández Sánchez

XALAPA, Ver.- El titular de la Secretaría de Desarollo Social del Estado, Guillermo Fernández Sánchez, aseveró que a la fecha se ha asignado el 93% de los recursos del presupuesto del ejercicio fiscal 2019 y se terminarán por aplicar en este mes.

Indicó que de los 468 millones de pesos que se asignaron para el 2019, alrededor de 5 millones no se podrán comprobar porque fueron entregados vía licitación a un particular y éste falleció.

Mencionó que la licitación fue entregada a una persona física que realizaría obras en la zona norte del estado, específicamente en el municipio de Álamo.

Tenemos una obra, en donde la persona que contratamos a través de licitaciones perdió la vida en el norte del estado y como entró como persona física jurídicamente no podemos hacer más, ya lo vimos con nuestro propio jurídico, dejó inconclusa la obra y ni siquiera pudo solventar el anticipo, pero es una situación extraordinaria

Mencionó que se lleva a cabo el proceso legal para poder atender este tema, pues se entregó el anticipo correspondiente y la empresa no lo puede comprobar.

Refirió que se trata de obras de mejoras a la vivienda, como son techos y pisos, las cuales no se van a poder concluir, al menos en este año.

Se le entregó un 70%, hicimos el trámite para ver si nos liberaban desde diciembre o enero, fue problemático y no se va a poder concluir. Los contratos son de 7 u 8 millones, va variando, la persona, la empresa no pudo ni siquiera solventar el anticipo que se le dio, murió en septiembre, no hay manera de reclamarle a alguien más