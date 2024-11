Sedesol presentan libro con testimonios de veracruzano beneficiados con programas sociales

Este día se hizo la presentación del libro “Vivir el cambio-seis años de acción comunitaria” de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que, de acuerdo con Javier Ahumada Aguirre redactor y editor del libro, es una memoria de trabajo de los seis años en esa dependencia.

"Es un texto digamos a medio camino entre el cuaderno de campo que tomaría un antropólogo de sus labores de campo y lo que podríamos llamar literatura testimonial", dijo en entrevista.

¿De qué trata el libro que presentó Sedesol?

Explicó que es un libro construido con testimonios de personas que recibieron algún programa de Sedesol de distintas zonas del estado.

"Testimonios de personas que fueron a trabajar en comunidades para conocer las necesidades de la población, testimonios de personas de alto y medio nivel, directores de Sedesol que estuvieron involucrados en el diseño de políticas sociales y sobre todo en la reconfiguración del concepto mismo de desarrollo social".

Y es que señaló que durante mucho tiempo la Secretaría de Desarrollo Social se utilizaba más bien para entregar despensas y láminas en un trabajo absolutamente clientelar.

"El concepto de desarrollo social no estaba realmente arraigado por la idea de promover, no solamente darle a alguien un apoyo que una despensa, es muy valiosa, una lámina es muy valiosa pero no se trata solamente de darle un apoyo a alguien, sino de promover el desarrollo desde la comunidad hacia afuera, darles las herramientas a las personas".

Durante mucho tiempo la Secretaría de Desarrollo Social se utilizaba más bien para entregar despensas y láminas en un trabajo absolutamente clientelar | Foto: David Bello / Diario de Xalapa



Para ello, dijo, primero se deben constatar las necesidades específicas de cada comunidad, hacer un diagnóstico para después hacer un programa "para lo que llamamos desarrollo social, darle a las personas, a los ciudadanos a las mujeres emprendedoras a los niños, a los adultos en edad de trabajo, profesionales, empleados, las herramientas mismas para crear un emprendimiento".

¿Cómo se elaboró el libro que presentó Sedesol?

Detalló que para su elaboración se contó con un equipo de dos redactores y una diseñadora que trabajaron cerca de 40 testimonios que fueron recabando a lo largo y ancho de la entidad.

"Fuimos haciendo entrevistas con personas de muy distintos niveles en cuanto a su involucramiento y de todas las zonas del estado (...) si tuviera que hacer un estimado, te diría que de los 212 municipios hemos de haber hablado con personas de 100 municipios", abundó.