¿Seguirá la extracción de balastro de Los Tuxtlas para el Tren Maya?

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la Secretaría de Marina darle prioridad al traslado de balastro que se requiere para la construcción del Tren Maya y que está siendo extraído de la región de Los Tuxtlas.

En la conferencia de prensa mañanera, el mandatario federal reconoció que para la construcción de los mil 500 kilómetros de vías por las que transitará el Tren Maya se requieren cinco millones de metros cúbicos de balastro, mismo que es extraído de la entidad veracruzana.

“Necesitamos nosotros el balastro (...) La gente seguramente no sabe, porque para muchos son temas técnicos, ¿no?, desconocidos, esa piedra no se encuentra en todos lados, ese balasto. Sí, aquí, por Los Tuxtlas”, dijo.

Expuso que ya se lleva a cabo una operación que permite sacar el balasto a través de embarcaciones grandes que salen del puerto de Veracruz hasta puerto de Progreso e insistió al titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán que se le dé prioridad al balasto toda vez que ya se están terminando los terraplenes. “Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Y se están portando muy bien los transportistas, y toda la gente pues, están ayudando (...) ya el secretario de Marina va a tomar nota”.

En ese sentido, reveló que se consideró la posibilidad de traer balastro de Cuba en donse también existe este material, sin embargo, esto no fue posible debido a los problemas legales que se tienen con la empresa Calica. “Si no tuviésemos el problema con Calica —el problema me refiero a que están destruyendo el territorio y no vamos a cambiar una cosa por otra— pues de aquí a aquí no tendríamos problema, porque este puerto de Calica tiene calado suficiente, tiene 12 metros; pero como tenemos aquí la denuncia, porque están destruyendo, no podemos hacer tratos. Entonces, si por el tiempo y además por la necesidad de material, tendríamos que seguir con Veracruz y de aquí a Progreso para poder terminar. En eso estamos”.

López Obrador explicó que al ser un tren para altas velocidades, el Maya necesitará de fortaleza en las vías férreas, para poder desplazarse hasta en 160 kilómetros por hora para lo cual se requiere de terraplenes a base de balastro. “Es una piedra de lo más duro que hay, es fierro, porque eso se pone antes de poner los durmientes y los rieles. Entonces, en efecto, hay que abastecer con cinco millones de metros cúbicos los mil 500 kilómetros del Tren Maya”.