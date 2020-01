Seguirán manifestaciones contra matrimonio igualitario: Iglesia

XALAPA, Ver.- El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, aseveró que se seguirán manifestando en contra de la aprobación del matrimonio igualitario, ya que el Estado laico no significa que sea antirreligioso, “tenemos libertad de creencia y eso es un derecho humano”.

“No ha habido mucha voluntad para escuchar la voz de los ciudadanos. Quienes se han estado manifestando no sólo son grupos religiosos, son todo tipo de ciudadanos que creen en la institución familiar y en el matrimonio, en la familia como la base de la sociedad, por eso hay que cuidarla y protegerla”, dijo.

Local Matrimonio igualitario sí va, no se hará caso a presiones: Mónica Robles

Entrevistado en el Congreso local, el representante de la Iglesia católica refirió que no se pueden poner en el mismo nivel y trato las relaciones sexuales, afectivas e incluso económicas que existen entre personas del mismo sexo con la “dignidad y grandeza del matrimonio”.

Consideró que hace falta escuchar a la población y en los foros lo único que se presenta es la información que ya se tiene establecida, sin dar la oportunidad a los asistentes de participar.

En 85 minutos exponen lo que ellos creen y piensan que debe saber la gente, andan anunciando una cosa que a la gente no le interesa, le interesa a una minoría, probablemente, incluso seducida o movida por ciertos intereses

El sacerdote rechazó la aplicación de violencia en las manifestaciones contra esta reforma al Código Civil; sin embargo, justificó los hechos registrados en los foros informativos, donde, dijo, sólo fueron actos con los que solicitaron ser escuchados.

De ninguna manera la violencia se debe respaldar, eso no nos ayuda a nadie, yo creo que no ha habido violencia, ha habido una serie de reclamos, como cuando se acude a una conferencia de prensa y alguien dice una pregunta en voz alta, eso yo no lo puedo considerar como una violencia