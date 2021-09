Seguro, sin secuelas ni traumas, el aborto: médica

Con medicamentos o mediante un proceso manual conocido como AMEU (Aspiración Manual Endouterina), el aborto es un procedimiento sencillo e indoloro que no pone en riesgo la salud de las mujeres que decidan realizarlo, aseguró la doctora Adriana María Domínguez Torres, gerente de Servicios Médicos de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. (Mexfam).

Tras la aprobación del aborto legal hasta las 12 semanas de gestación en Veracruz y de manera más reciente la declaración de inconstitucionalidad a la penalización del aborto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la especialista destacó la necesidad de que las mujeres en edad reproductiva conozcan estos procedimientos a fin de que en caso de requerirlo sepan cuál es la mejor opción para ellas.

Dio a conocer que, en el caso del aborto con medicamentos, el personal de salud receta un medicamento denominado misoprostol (solo o combinado con misopristona) y la paciente puede realizar las tomas y el seguimiento desde casa de forma completamente segura. Se trata, dijo, de un esquema al que están apostando las organizaciones internacionales y que es completamente seguro hasta la 10 de embarazo.

Por su parte la AMEU es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que tarda entre 10 a 15 minutos, aproximadamente. Este se lleva a cabo en el consultorio médico con anestesia local o sedación y la paciente puede reincorporarse a sus actividades normales en 40 minutos.

Domínguez Torres dio a conocer que se trata de procedimientos completamente seguros y aclaró que tras la realización de estos la mujer puede llevar a cabo su vida completamente normal y que, si así lo desea, puede llevar un embarazo a término después de ello. La única consideración, dijo, es cuando el aborto se lleva a cabo en menores o cuando es después del tercer trimestre de embarazo en cuyos casos si se requiere de una mayor atención por parte del personal médico.

ABORTAR DESDE CASA

Aunque originalmente se trata de un medicamento diseñado para el tratamiento de úlceras gástricas, actualmente el Misoprostol es utilizando como medicamento para la interrupción segura del embarazo, asegura la doctora Adriana María Domínguez Torres, y añade que de manera reciente se ha combinado con Misopristona, un medicamento innovador de última tecnología cuya efectividad en conjunto para interrumpir el embarazo es de un 95 a un 98 por ciento.

“La forma de hacerlo es tomarte una primera pastilla que es la misopristona y a las 24 a 48 horas te tomas una dosis de misoprostol -que consta de 4 tabletas- vía bucal, entre las mejillas y los dientes. Colocamos ahí el medicamento, se deja que empiece a absorberse en 30 minutos aproximadamente y después de toma el resto con un poquito de agua”.

De acuerdo a la especialista, lo que hacen estos medicamentos es simular un aborto espontáneo por lo que la mujer comenzará a sentir cólicos que van de lo moderado a fuertes y después viene un sangrado mayor que el periodo menstrual durante dos a tres horas. En este sangrado inicial se va a presentar la expulsión de coagulos y después va a continuar con sangrado de una a dos semanas, pero va a ir disminuyendo en volumen.

A partir de ese momento, esperamos alrededor de 15 días para hacer un seguimiento médico para ver si la interrupción se llevó a cabo con éxito. Puede ser mediante una prueba de embarazo o hacer un ultrasonido para ver si no hay restos o coagulos dentro de la matríz o del útero y damos de alta a la usuaria.

La gerente de Servicios Médicos de Mexfam dio a conocer que se recomienda que el primer medicamento se tome con la enfermera, la médica o el médico y después de esto se continuar en casa con los medicamentos entre los que se incluyen analgésicos para el proceso se realice de forma cómoda. Añadió que el personal de salud otorga a la usuaria una lista de “señales de alarma” que son escenarios en los que requeriría atención médica inmediata.

Explicó que algunas de estas señales son un sangrado muy excesivo -dos toallas sanitarias nocturnas llenas en una hora por dos horas-, cólicos intensos no tolerables aún con los medicamentos, mal olor en el sangrado o 24 horas sin sangrado después de la toma.

“Los procedimientos son muy seguros, se pueden hacer en casa y son algo que ahorita las organizaciones internacionales están apostando para que las mujeres lo hagan en casa, cómodas, pero siempre bien orientadas”, dijo.

ABORTO EN CLÍNICA

La segunda opción para un aborto seguro es el procedimiento de Aspiración Manual Endouterina (AMEU). La médica explica que se trata de una intervención muy sencilla que, aunque se considera procedimiento quirúrgico, no implica alguna incisión o cortada en ningún órgano del cuerpo.

Detalla que puede tener dos opciones, la primera con anestesia local en la que se coloca un poco de lidocaína alrededor del cérvix para disminuir las molestias o a través de sedación en la que por medio de medicamentos la paciente se duerme durante 10 a 15 minutos en lo que se realiza el procedimiento.

Se coloca en la posición ginecológica, acostada y con las piernas separadas, como si se fue hace un papanicolaou y se introduce el espejo vaginal. Después, de manera muy cuidadosa, se colocan unas cánulas, que son como unos popotes que son de plástico muy flexibles y después se conecta una jeringa para poder hacer la aspiración.

La especialista dio a conocer que es un procedimiento que dura de 10 a 15 minutos aproximadamente y luego de esto se corrobora que no haya resto dentro del útero, se revisa que no haya sangrado y de inmediato, se da por terminado el procedimiento. “La mujer puede estar en recuperación unos 30 minutos a 40 minutos hasta que se sienta bien y lista para poder retirarse de la clínica o del consultorio para irse a casa o a dónde se tenga que ir”.

Para este método, explica Domínguez Torres, no se requiere un reposo absoluto, no es incapacitante y tiene una pronta recuperación. Dio a conocer que dependiendo de cada mujer se debe guardar un reposo relativo lo que implica no cargar cosas pesadas, no hacer ejercicio y evitar contacto sexual sin preservativo.

Reiteró la importancia de fomentar el uso de anticoncepción tras practicarse un aborto a fin de que no se tenga nuevamente un embarazo no planeado.

PROCEDIMIENTOS, SIN RIEGO Y SEGUROS

La gerente de Servicios Médicos de Mexfam reconoció que existen muchos mitos en torno al tema del aborto. Uno de ellos, explica, es que después de un aborto puedes quedar estéril lo cual no es real cuando se llevan a cabo procedimientos seguros. Incluso, detalla que 15 días después de practicarse este procedimiento una mujer puede volver a ser fértil ya que el ciclo menstrual se reinicia y vuelve a ovular. “Entonces no hay riesgo, puede volver a embarazarse en el momento que ella lo decida, cuando así lo tenga contemplado y si no quiere hijos pues no hay ningún tema”, dijo.

Otro mito, indicó, es que después de practicarse un aborto las mujeres pueden quedar traumadas o tener problemas psicológicos y depresión. Y es que, siempre que se lleve a cabo una interrupción legal del embarazo de manera segura no hay riesgo alguno.

Reiteró que a menudo se menciona el “síndrome post aborto” mismo que, de acuerdo a la evidencia científica no existe y que se trata de una barrera que han recreado los grupos conservadores o antiderechos.

“Dicen que vas a tener una depresión y eso no es cierto. Nosotros hacemos un seguimiento y algo importante es que la usuaria esté bien convencida. Incluso en muchas encuestas se ha demostrado que se realizan después de una interrupción las mujeres mencionan que se sienten aliviadas con la decisión que tomaron lo que indica que la salud mental no se afecta para nada”, concluyó.