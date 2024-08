Veracruzanos no protegen sus hogares pese a riesgos por desastres naturales

Ante las crecientes amenazas ocasionadas por el cambio climático, entre ellas, sequías y huracanes, es imperioso contar con un seguro para proteger viviendas o empresas contra las pérdidas económicas que serán más frecuentes en los próximos años, señalan especialistas de corporativos de aseguradoras.

Precisan los que beneficios de contratar un seguro son múltiples porque previenen a las familias en los malos momentos y a un costo accesible dado que se adaptan al bolsillo de cada persona

¿Cuántos veracruzanos han comprado seguros para su patrimonio?

José Alfonso Álvarez Hernández, gerente de Corporación Aseguradora, lamenta que haya escasa cultura entre los mexicanos para anticiparse a los riesgos, lo que lleva a que la mayoría quiera protegerse cuando ya pasó la desgracia, “cuando ya no es posible remediar los daños”.

El especialista, detalla que en los últimos años ha habido un mayor incremento, del 10 por ciento de compras de seguros, pero es por las amenazas se hacen más inminentes cada día por cuestiones del cambio climatológico.

Si bien, comenta, que cada vez se produce un incremento en la comercialización de seguros contra siniestros esto ante la amenaza de inminentes daños resultado de cuestiones climatológicas en Veracruz y el país.

En el último año, precisa, que se han vendido 10 por ciento más seguros contra siniestros. El costo, en promedio, oscila en alrededor de 15 mil pesos al año, lo que no es gravoso.

Indica que quienes adquieren un contrato de este tipo pueden pagarlo de forma mensual y en caso de un siniestro podrá recuperar lo que se pierdan, “lo que es un gran beneficio, pero poco utilizado por desconocimiento”.

Remarca que es importante que las personas acudan a conocer las diferentes opciones que existen para proteger sus propiedades, “porque de otra manera cuando se presenta un perjuicio por alguna situación inesperada se puede subsanar lo perdido, pero la realidad es que nadie piensa en adquirir un seguro para protegerse antes de que sucedan los hechos”.

En Veracruz, como a nivel nacional, la cifra de personas que tiene aseguradas sus propiedades es bajo, no supera el 10 por ciento, “porque pocas personas lo compran de su propio bolsillo, la mayoría que tiene un contrato de este tipo es porque los adquiere la empresa en la que labora”.

Álvarez Hernández expuso que para contratar un seguro contra siniestro no necesita más argumentos que señalar que la semana anterior asistió a un seminario de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros en Acapulco, donde justamente se pueden percibir el deterioro que tiene el puerto porque no ha logrado recuperarse tras el paso de un huracán hace ya varios meses.

“La reflexión es que si la mayoría de los inmuebles, como viviendas y hoteles, hubiera tenido un seguro entonces su reconstrucción hubiera sido más eficiente. No requerirían ayudas o limosnas”, dijo.

Indica que están pasando muchas cosas y “no entendemos que somos vulnerables, queremos jugar a adivinar las cosas. En el tema del clima y las amenazas están presentes con sequías más intensas y huracanes más potentes y eso requiere de que se tomen previsiones”.

¿Por qué es importante comprar seguros en Veracruz?

Los beneficios de contratar un seguro son múltiples porque previenen a las familias en los malos momentos y a un costo accesible dado que se adaptan al bolsillo de cada persona, expone Alma Gandarilla Sánchez, ejecutiva de cobros de seguros MetLife de Xalapa.

Lo malo es que hasta que pasa un siniestro en la vida de las familias, no se dan cuenta de lo importante que es estar protegido. “El tema es que un seguro es algo intangible, no se ve a menos que nos suceda algo. No le damos la importancia que tiene“, agrega.

Un seguro es para prevenir algo que siempre llega, en algún momento se requerirá de dinero por fallecimiento, una enfermedad, accidentes u otras siniestralidades, dice.

Hay diversas opciones para protegerse por fallecimiento o enfermedades como cáncer, te permiten solventar gastos en caso de enfrentar algún mal.

Hay diversos seguros, pero lo que la gente debe saber es que con alrededor de cuatro mil pesos al año uno puede asegurarse de numerosas cosas, explica.

“Entre más joven más barato, por tu proyección de vida, cuando superas cierta edad puede incrementarse el costo, pero aun así resulta ideal para enfrentar situaciones difíciles y en MetLife se dan rendimientos. Significa que al año se puede retirar una reserva de lo que genera y si no se hace uso de esta prestación a lo largo de los años puede salir gratis, porque la empresa te recompensa. Así que es una inversión a largo plazo”, concluye.

Costos y tipos de seguros en Veracruz

En el caso del seguro de vida Privilegio previene de diversas eventualidades, y brinda alta protección. Ya sea en moneda nacional o en dólares. Se puede elegir el plazo de tiempo para estar protegido, los hay desde un año, 5, 10, 15, 20, 30 años o incluso hasta los 65 años de edad.

En este caso, un plan para una mujer de 40 años que no fuma y que busca tener una protección por un millón de pesos en caso de fallecimiento o invalidez, tiene un costo anual de 9 mil 410 pesos durante 20 años.

Adquirir este producto que ofrece GNP Seguros permitirá a los beneficiarios en caso de fallecimiento del titular recibir un millón de pesos en caso de faltar a consecuencia de un accidente.

Además en el caso de invalidez del titular se entregará una suma por un millón de pesos y sin más pagos de primas. Además permite complementar la protección con coberturas adicionales.

En el caso de un seguro de gastos médicos mayores individual del plan Línea azul versátil de GNP Seguros, para una mujer de 25 años tiene un costo anual de 14 mil 563 pesos. Ofrece una cobertura de atención hospitalaria al 100, por 131 mil pesos y cuenta con una cobertura adicional por emergencia médica en el extranjero por 100 mil dólares. También contempla gastos extra hospitalarios por 65 mil pesos, entre otros beneficios.

En el caso de un seguro por daños, GNP Seguros, con el paquete Hogar Plus para que un propietario asegure un inmueble de concreto que está a 250 metros de una laguna y a más de 500 metros de la playa, tiene un costo de 4 mil 756 pesos.

Tiene una cobertura contra riesgo de incendio, por un millón 990 mil pesos, sin deducibles; responsabilidad civil, por un millón 990 mil pesos; equipo electrónico y electrodomésticos, por 79 mil con un deducible del 5%; rotura de cristales, por 39 mil 800 pesos deducible por 700 pesos y gastos extraordinarios por 99 mil 500, sin deducible, entre otros.

Esta cotización puede variar de acuerdo a la información que proporcione el solicitante es solo de carácter informativo, se aclara. Además se puede pagar a 3 y 6 meses sin intereses.