Seis candidatos veracruzanos, exhibidos por agresores

Veracruz, Ver.- Al menos 36 candidatos a cargos de elección popular que participarán en la contienda 2021 a nivel nacional están siendo acusados por la colectiva Brujas del Mar por presunta agresión, acoso, violación y pornografía infantil.

En entrevista la vocera de la agrupación feminista, Arussi Unda Garza, indicó que todos los candidatos que están siendo exhibidos en las redes oficiales fueron denunciados por sus propias víctimas.

Aclaró que en todos los casos se han hecho revisiones para comprobar la veracidad del hecho y se ha hablado con las víctimas quienes han proporcionado datos; en algunos casos denuncias formales, otros recortes de periódicos y demás.

Local Renuncia Edith Cervantes a candidatura; "no seré alcahueta de nadie"

“Una vez que nos llega la información a nuestro correo, pedimos los datos de la persona que hace la denuncia y fotografía para verificar que sea real, nos ponemos a investigar si hay nota periodística del caso, hay algunos correos que nos llegan con el link de la nota periodística, revisamos si hay algún proceso que estén congelado, si tiene denuncia porque tampoco es quemar a la gente sin razón, sabemos que estamos en un proceso electoral y puede ser muy fácil para cualquiera denunciar a algún candidato, en nuestro caso primero investigamos hasta tener los datos reales”, argumentó.

Hasta el momento se ha exhibido a 36 candidatos y aspirantes de todos los partidos políticos y aspirantes, de los cuáles seis son del estado de Veracruz y contienden por partidos políticos como Morena, Verde Ecologista, Fuerza México y Movimiento Ciudadano.

Hizo referencia que aunque la campaña fue lanzada hace un par de semana en conjunto con otros colectivos como las Constituyentes Feministas y la Organización Política Feminista de Izquierda, hasta el momento ninguno de los candidatos acusados se ha pronunciado al respecto y mucho menos los partidos políticos que los abanderan.

“Solo en un caso el partido retiró la candidatura a la persona señalada y sabemos que la investigación sigue abierta, otro caso de un candidato del Verde buscamos a la diputada Andrea Yunes que según es la que se encarga del área de los temas de violencia de género para que se retire la candidatura de su abanderado en Medellín pero es la hora que no nos contesta, lo cual es muy raro”, agregó.

La entrevistada manifestó que hasta ahora hay 36 personas acusadas de las cuales 24 ya están siendo exhibidas en redes y siguen llegando más que serán investigadas por el colectivo.

Ante esto el vocal ejecutivo del distrito IV del INE en el puerto de Veracruz José Gonzalo Castillo Gameros explicó que dentro del Instituto Nacional Electoral hay una instancia que se encarga de revisar sobre las presuntas denuncias contra los candidatos para dar un seguimiento puntual.

“Se tiene que hacer un listado de las personas que tienen denuncias de violencia en contra de las mujeres y una vez que esté resuelta la denuncia no se les permite ser candidatos a un cargo, se necesita estar resuelto los casos, haber comprobado que efectivamente ejercieron violencia. Ese listado sirve de base para que no formen parte de ninguna parte de algún partido”, explicó.

Aclaró que en lo que respecta al distrito 04 no se ha presentado ninguna denuncia y mucho menos se ha retirado la candidatura a ningún interesado al cargo por acusaciones de esta naturaleza.

“Las reformas a la legislación son muy recientes y por tanto los señalamientos las leyes se aplican hacia adelante no con carácter retroactivo, los señalamientos que se vayan haciendo primero deben resolverse no basta la sola denuncia, sino que tiene que haber una resolución y que yo tenga conocimiento aquí en el distrito no ha habido ningún tipo de denuncia”, agregó.

Arussi Unda Garza, vocera del colectivo feminista Brujas del Mar | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Candidato a diputado federal renuncia a contienda

El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la diputación federal de Coatzacoalcos, Isaac Ferez Esparza, renunció a la candidatura luego de que se diera a conocer que cuenta, presuntamente, con al menos cinco denuncias por intento de abuso sexual y violación y de ser exhibido por el colectivo Brujas del Mar como supuesto agresor.

En sus redes sociales, publicó un video donde asegura ser blanco de acusaciones a través de medios de comunicación y redes sociales, con el objetivo de empañar su campaña y desprestigiarlo moral y políticamente.

“El día de hoy no se me hace justo lo que me están haciendo desde el anonimato cobardemente porque yo sé mi verdad y sé que nunca he hecho daño a nadie, al revés, estoy aquí para servir”, dijo.

Expuso que, por congruencia con sus ideales y su partido, así como a los tiempos electorales, renuncia a su candidatura para poder enfrentar las “arteras difamaciones”.

Incluso exhortó a las personas que lo acusan “y que se prestaron a estas cobardías”, a que lo hagan por la vía adecuada, “por eso estoy renunciando, no se vale que, a un joven de 22 años, comprometido con México le hagan esta guerra sucia como en la vieja política, sin tener una acusación formal”.

Con información de Ariadna García | Diario de Xalapa