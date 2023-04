Semana Santa, positiva para restauranteros de Boca del Río

Boca del Río, Ver.- La temporada vacacional de Semana Santa 2023 ha dejado al sector restaurantero del municipio de Boca del Río un repunte de ventas de más del 50 por ciento hasta el Jueves Santo, reporta Lorenzo Montalvo Iglesia, presidente de la Asociación de Restauranteros de Boca del Río.

Dijo que mantienen una expectativa positiva, y esperan un repunte de ventas del 100 por ciento para este fin de semana.

Lo anterior es reflejo de que Veracruz sigue posicionándose como atractivo turístico gracias a las campañas de promoción y difusión que realiza el gobierno del estado, como lo fue la recientemente la participación del sector en la edición número 47 del tianguis turístico en CDMX, donde no solo se promocionó a Boca del Río sino a todo el estado.

“Se ve el movimiento, las playas yo creo que esto se refleja cuando hay un trabajo que la gente habla de Veracruz, promueve y difunde los lugares y nosotros promovemos la gastronomía que es lo más importante”, dice.

¿Existe un aumento a los alimentos y bebidas en playas de Boca del Río?

El empresario asegura que los precios de la carta de alimentos y bebidas no sufrieron ajuste y los mantendrán así durante los próximos meses en Boca del Río.

En ese sentido subraya el esfuerzo de los empresarios por contener los costos pese a que los precios de los productos del mar aumentaron hasta un 30 por ciento.

Hasta el momento no tiene reporte de cobros excesivos, aunque se mantienen alertas para no extorsionar a los turistas o abusar de ellos, ya que esto significa alejar a los vacacionistas.

“Nuestros precios en las cartas no subieron, se mantienen estables desde principios de año, el ajuste siempre lo hacemos a principios de año, porque lógico hay aumentos en varios productos y bueno pese a que semana santa los productos del mar aumentan un 30% aproximadamente nosotros no aumentamos en atención al cliente y tratamos de no abusar del turismo, porque preferimos que vengan”, finaliza.