Iglesia católica llama a disfrutar sanamente la Semana Santa

Veracruz, Ver.- La iglesia católica de Veracruz hace un llamado a la grey católica y a la ciudadanía en general a divertirse sanamente en estas vacaciones, sin incurrir en conductas inadecuadas.

En la culminación de Semana Santa y el inicio de la segunda semana de asueto el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, recomienda a no caer en excesos ni en violencia para que estas semanas de asueto tengan un final feliz y no con alguna tragedia.

"Tratemos de cuidar a nuestros niños, a todas las personas que están con nosotros, acuérdense que es un día para convivir entre nosotros, a veces no convivimos, sobre todo los que vienen de ciudades grandes, no conviven todos los días con la gente, y es normal que haya ciertos choques, y fricciones, pero tenemos que buscar también lo que nos une y no lo que nos divide, y buscar para que este tiempo sea de verdadero descanso".

Esto luego de que en últimos días se han destacado la presencia de personas alcoholizadas en la ciudad y casos de niños extraviados en áreas de alta concentración humana, sobre todo en las playas.

¿Por qué es importante la tolerancia en estas fechas?

El obispo invita a lugareños y a visitantes a tener paciencia y tolerancia para no generar problemas en los sitios públicos ni en ninguna otra parte.

“Portarnos bien en todos los aspectos en la bebida, en la comida, en las diversiones, buscar cosas que nos haga bien a todos y nos ayude”, exhorta.

Al tiempo que pide a quienes van de regreso a sus lugares de origen o buscarán salir de viaje en esta semana pascua a manejar con precaución.

Mientras que a los motociclistas hacer uso del casco y no meterse entre los vehículos.

Y a los peatones a cruzar las vialidades con precaución y así evitar accidentes, subraya Briseño Arch.