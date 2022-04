Semana Santa: Quieren comerciantes repunte en ventas de chalecos y flotadores

Nogales, Ver. - Desde hace 35 años doña María tiene su negocio establecido en la Laguna de Nogales vendiendo artículos acuáticos como salvavidas, googles, flotadores y chalecos, pero durante la pandemia atravesó por una fuerte crisis económica al no tener ventas, por ello espera que este año su situación mejore con las vacaciones de Semana Santa.

La comerciante, quien no quiso dar sus apellidos, comenta que con la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 algunos ciudadanos ya comienzan a visitar sitios turísticos como La Laguna de Nogales y eso es un aliciente para sus próximas ventas.

Pero lamenta que algunos comerciantes informales que trabajan en la zona le puedan afectar sus ventas. "Si los ven caminando, pues le compran a la persona y acá ya no vienen, nosotros estamos aquí desde hace tiempo pedimos a las autoridades no dejar entrar a tanto ambulante".

Explica que los salvavidas de talla grande tenían un precio en el 2021 de 90 pesos, ahora es de 140, mientras que los salvavidas para bebés ahora están en 100 pesos y los más económicos ahora son de 40 pesos, "nos ganamos a lo mucho 4 o 5 pesos por cada producto vendido".

Sobre el tema Guadalupe Olivares Castillo, vendedora del mismo producto en la laguna, lleva 20 años vendiendo salvavidas en el lugar y con la llegada de la pandemia del Covid-19 fueron los dos peores años para su economía, "no pudimos abrir y para nuestro producto no había ingreso, ahora con la vacuna la gente ha empezado a salir y vemos más participación de la gente porque preguntan, pero no compran".

Reiteró el tema del ambulante como una competencia desleal, no obstante, espera sus ventas puedan subir a un 10 por ciento aunado a que el producto subió su costo a la compra, entonces la venta debe de ser igual para que sea redituable.

