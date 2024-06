"Un arbolito no puede valer más que mi hijo", dicen madres buscadoras sobre Semefo en Palo Verde [Video]

Xalapa, Ver.-Integrantes del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz pidieron a los vecinos que se oponen al proyecto de identificación de restos humanos en el panteón de Palo Verde a ponerse en su lugar porque un "arbolito no puede valer más que sus hijos".

"Que se pongan esas madres a platicar entre ellas y nos den un tantito de todo lo que ellos estudian, que nos apoyen como madres buscadoras para que se pongan en un pedacito de nuestros zapatos y nos den permiso de hacer", dijo María Magdalena Calte que busca a su Alfredo Tlaxcalteco Calte desaparecido en Febrero de 2010.

Añade que ella no esta en contra de los árboles, pero no cree que un "arbolito" valga más que la vida de su hijo, "eso es lo que les quiero decir a esas personas".

María Magdalena Calte que busca a su Alfredo Tlaxcalteco Calte desaparecido en Febrero de 2010 / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

¿Por qué las madres buscadoras están a favor de instalar in Semefo en el cementerio de Palo Verde en Xalapa?

La madre buscardora señala que los vecinos saben de las múltiples irregularidades que había en el cementerio de Palo Verde por lo que ahora no se entiende su rechazo al proyecto de poner un Servicio Médico Forense (Semefo), cuando asegurán que se retirarán 40 árboles y en realidad será solo uno; incluso pidieron que se acerquen con ellas porque pareciera que hay manipulación de los inconformes.

María Elena Gutiérrez quien busca a su sobrino Rafael Espinosa desde el 2013, dijo que han hecho muchas gestiones para concretar ese proyecto (Semefo) por lo que ahora hay tristeza al rechazo, pues los vecinos y la autoridad están pasando por encima de sus derechos humanos.

Tras señalar que el presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil confirmara la suspensión del proyecto de identificación en el panteón de Palo Verde acusó que ha "apapachado" a los vecinos y dejándolas a ellas en la indefensión.

"Nosotros interpretamos que el tema de los vecinos le afecta a su futuro puesto de secretario de Gobierno, es un asunto al que él le pone más énfasis en lo político que en lo humano", dijo María Elena.

María Magdalena añadió que lleva 14 años buscando a su hijo y que tiene la esperanza de saber de él con la identificación de restos de personas / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

María Magdalena añadió que lleva 14 años buscando a su hijo y que tiene la esperanza de saber de él con la identificación de restos de personas de esas fosas.

"Yo como madre llevo 14 años buscando a mi hijo, ahí hay fosas clandesdinas, yo tenía la esperanza y la sigo teniendo de que en una fosa de esas pueda estar mi hijo porque él es de 2010 y no nada más soy yo. Yo le pido a la ciudadanía a que se ponga tantito en mis zapatos, yo soy una madre buscadora y he luchado no se imaginas lo doloroso que es buscar a un hijo", añadió María Magdalena.

Exponen que, aunque representantes de la Fiscalía General del Estado han intentado hablar con los vecinos inconformes, su respuesta sigue siendo negativa.

Critica que se inconformen pero que no dijeron nada cuando se metían por la noche y entraban a prostituirse, a alcoholizarse "y nosotros logramos que se cerrara la parte que da hacia la avenida que se pusieran mallas fuertes y que hubiera atención, también logramos que se dejara de tirar basura en la zona de la fosa común".