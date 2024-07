Semefo en Palo Verde se puede reactivar en cualquier momento: Ricardo Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil rechazó que sea por no “dañar su imagen” que se haya evitado una confrontación con los vecinos que se oponen a la construcción del Semefo en el Panteón Palo Verde, por lo que fue pospuesto, como acusaron los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

En entrevista, insistió en que es un laboratorio de la Fiscalía General del Estado y no del ayuntamiento, por lo que incluso se podría dar a la FGE los 15 millones de pesos presupuestados para la obra para que ellos se hagan cargo.

"Mi imagen ya la sociedad tendrá que calificarla, pero ahora sí que lo lamentamos por el sufrimiento de todos los colectivos, uno quisiera realizarlo a partir de mañana, pero el ayuntamiento no está facultado para hacer modificaciones al proyecto".

¿Qué opina Ricardo Ahued sobre la reacción del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos en Veracruz?

Al ser cuestionado sobre la reacción de integrantes del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz sobre la postergación del proyecto, agregó que "ellas son muy buenas gentes y tienen su derecho, nosotros el proyecto sigue vigente, como no había habido todavía conciliación con la Fiscalía, la ciudadanía y acá, los recursos llevan el riesgo de que se devuelvan y sea subejercicio, por un tema legal y financiero se tenía que hacer así".

Insistió en que el proyecto se puede reactivar en cualquier momento, pues explicó que el laboratorio quedaría a manos de la Fiscalía General del Estado que es la encargada de equiparlo y operarlo.

"Lo que hizo el ayuntamiento fue dar el recurso patrocinar una obra, en comodato con la autoridad y la Fiscalía y nosotros estamos obligados a aplicar ese recurso".

Sostuvo que incluso podrían darle el recurso a la FGE y que ellos sean los que resuelvan, aunque indicó que es un tema técnico, jurídico y científico.

"Nosotros no tenemos problema de imagen, en ese sentido es la mejor que convenga para ser honesto con los actos y tienen razón de que quieran que este laboratorio funcione, pero no es un laboratorio municipal, es un laboratorio de la Fiscalía y ahí tendrían que conciliar con las partes y si quieren cambiar el proyecto, lo cambiamos, pero es un proyecto estructural que nos entregaron a nosotros con base en el funcionamiento del mismo laboratorio".

Sobre si una vez que asuma su cargo como secretario de Gobierno podría dar continuidad a esa obra, agregó que cuando ello ocurra, tendrá que obedecer las instrucciones del poder ejecutivo estatal y de ahí partir.

"Claro que coincidimos en que este proyecto es totalmente necesario, lamentamos que en su momento no somos nosotros los que podamos deformarlo, decía a los vecinos que yo no lo puedo modificar, no es necedad nuestra", abundó.

