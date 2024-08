Tarifas eléctricas y daños en carreteras de Veracruz serán revisadas, indica Manuel Huerta

Veracruz, Ver.- El temas de los costos de la energía eléctrica y las malas condiciones de algunas obras de infraestructura, serán de los temas que buscará abordar ante la nueva legislatura, adelantó el senador electo Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Señaló que estará dando acompañamiento a la agrupación civil “La Leyenda de Chucho el Roto”, que tienen más de 17 años de lucha contra tarifas de luz eléctrica.

¿Qué dijo Manuel Huerta sobre las tarifas eléctricas y carreteras en Veracruz?

Manuel Huerta, manifestó que analizarán las demandas del movimiento civil, porque consideró que hay algunos puntos son justos.

Admitió que falta inversión en la distribución porque se invirtió más en la producción y aún hay comunidades alejadas donde piden una cantidad suficiente de electricidad.

En cuanto a las obras de infraestructura, el ex delegado de Bienestar en Veracruz, acusó que son varias zonas donde ha detectado que presentan un deterioro, entre ellas los alrededores de Laguna Verde.

“Porque algo de verdad tienen sus demandas y hay que estudiar, alrededor son muchas comunidades, mucha gente de este movimiento, los conozco y son cientos de comunidades alrededor no solo de Laguna Verde nada más sino de varios municipios de la costa y del centro de Veracruz, y en otros lugares de Veracruz, en el Sur, como Cosoleacaque y las Choapas, es un tema que hay que revisar y a eso vengo a intermediar, sus demandas son evidentes”, comentó.

En rueda de prensa, refirió que en breve la Cámara de Diputados y de Senadores, iniciarán funciones y aprobarán las reformas legislativas a las que se comprometieron durante la pasada campaña.

Recordando que las tarifas eléctricas son parte de ellas, al ser un tema fundamental para la población y a la nueva Legislatura federal, le corresponderá atender la problemática inherente a los costos de la energía eléctrica.

En el caso de la Planta Nuclear de Laguna Verde, dijo que no puede pensarse en un tercer reactor si no hay mejoras en la infraestructura

En el caso de la Planta Nuclear de Laguna Verde, dijo que no puede pensarse en un tercer reactor si no hay mejoras en la infraestructura, “hacen como que arreglan, pero no acaban de arreglar”.

Buscará que se aclare y se haga la reparación de las obras que presentan una calidad deficiente, pero también espera que la administración saliente y la entrante revise haga lo conducente porque no es posible que en poco tiempo se encuentren en malas condiciones.

“Tanto Cuitláhuac que está por salir y Rocío que está por entrar, inclusive los diputados federales, que de ellos depende la Auditoría Superior de la Federación, hay que revisar que pasó y no podemos ver que hacen obras de mejoría y de mantenimiento, obras nuevas y en muy poco tiempo se descomponen, se supone que no hubo calidad y supervisión, que hubo un fraude que alguien debe de aclarar y reponer, así como vicios, claro que yo lo voy a hacer y lo estoy manifestando públicamente”.

¿Qué carreteras están en mal estado en Veracruz?

Citó que es bastante amplio el catálogo de carreteras en mal estado, como es el caso de Huayacocotla, Pánuco, Tantoyuca, Álamo, donde al pasar se dan unos brincos horribles.

Señaló que estará dando acompañamiento a la agrupación civil "La Leyenda de Chucho el Roto", que tienen más de 17 años de lucha contra tarifas de luz eléctrica

Las peores carreteras se encuentran en la zona norte del estado, aunque admitió que las lluvias también han contribuido al deterioro de las mismas.

“Hay que documentar evidentemente donde está más grave el deterioro de las carreteras, sobre todo, las que están en los alrededores de Laguna Verde, que, por cuestiones de seguridad, deberían de estar en perfecto estado, para las salidas de emergencia”, finalizó.