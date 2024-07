Juez actuó a mis espaldas para girar orden de aprehensión, señala Miguel Ángel "N"

El senador electo Miguel Ángel "N" dice que el juez de control que lleva su caso actuó a sus espaldas para girarle orden de aprehensión. También señala que el Poder Judicial de Veracruz y la Fiscalía General del Estado son los que requieren una reforma, no el Poder Judicial de la Federación.

¿Qué dijo el senador electo Miguel Ángel "N"?

A través de un comunicado, el panista dice también que los veracruzanos merecen vivir bajo el imperio de la Ley, no bajo el imperio de los caprichos.

También manifiesta que en la audiencia de ayer, según él, fue partícipe y testigo de los abusos que se cometen y de la falta de ética, compromiso con la Ley y "falta de vergüenza de jueces locales y fiscales".

Agrega que ayer el juez de control que lleva su caso, bajo el proceso penal 51/2021 por los presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, decidió suspender la audiencia a sus espaldas, cuando tuvo que ir a que le administraran un analgésico después de más de seis horas de audiencia.

"Lo hizo para poder dictarme orden de aprehensión y así poder acudir de rodillas ante sus jefes y decirles: deber cumplido, ya lo hice, ahora quiero ser magistrado. ¡Que poca vergüenza! No sé como podrán ver a los ojos a sus hijos y a su familia", cita.

Según él, lo que se vive en la actualidad es sumamente preocupante, pues agrega que cualquier ciudadano, no solo él, puede ser objeto de la acusación que sea y después ir a la cárcel, sin posibilidades de defenderse.

"Su comportamiento no es el que corresponde a su responsabilidad; no son dignos, son lacayos, serviles al poder, no les importa violentar la ley y hacer el ridículo, quieren quedar bien, ese es su objetivo, no hacer justicia", manifiesta el también exalcalde de Boca del Río.

El panista es considerado prófugo de la justicia, pues se encuentra en un hotel aledaño a la Clínica Mayo | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

También asegura que no dejará de defenderse, con el valor y dignidad que, según él, no tienen aquellos que lo persiguen.

"Eso es lo que merecen los veracruzanos, servidores públicos dignos y comprometidos con la verdad y la justicia", manifiesta.

Incluso, señala: "se les borrará su risa burlona y sus expresiones sarcásticas, no tengan duda".

Por último, agradeció de nuevo a decenas de miles de veracruzanos que le han expresado su solidaridad y les dijo que no les va a fallar.

¿Cuándo se giró la orden de aprehensión contra Miguel Ángel "N"?

Hoy, viernes 12 de julio, durante la madrugada, el juez de control Luis Lozada Hernández giró una orden de aprehensión en contra del senador electo por los presuntos delitos antes citados.

El también hijo del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) es considerado prófugo de la justicia, pues actualmente se sabe que se encuentra en un hotel de la Clínica Mayo, en Florida, Estados Unidos, a causa de problemas con su columna.

Ayer, alrededor de las 14 horas, se presentó virtualmente a la audiencia inicial que había en su contra, pero aproximadamente a las 8 de la noche se retiró según a causa de un dolor intenso de espalda que ameritó su traslado de urgencia al hospital.

Inicialmente, el juzgador había ordenado un receso indefinido y durante la madrugada de hoy, a petición de la Fiscalía, giró una orden de aprehensión en su contra.

Los delitos que según cometió ocurrieron durante la jornada electoral de 2021, cuando presuntamente utilizó documentación falsa para registrarse como candidato a la alcaldía de Veracruz.

En esa ocasión intentó demostrar su residencia en ese municipio, a pesar de que no cumplía con la antigüedad exigida por la ley local. Miguel Ángel "N" es originario de Boca del Río.