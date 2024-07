Es persecución política por un delito no grave, responde Miguel Ángel "N" al gobernador

El senador electo Miguel Ángel "N", quien cuenta con una orden de aprehensión por los presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, se dirigió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para insistir en que se trata de una persecución política en su contra.

A través de redes sociales, el panista también precisó que los señalamientos en su contra son por un delito no grave.

¿Qué dijo el gobernador sobre el caso del senador electo Miguel Ángel "N"?

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez (Morena) dijo hoy en conferencia de prensa que no existen motivos para emprender una persecución política en contra de Miguel Ángel "N" y que el senador electo no cuenta con el respaldo ciudadano, lo que según se refleja en la baja cantidad de votos que logró cuando se postuló para gobernador en el y en la jornada electoral pasada para Senador.

Insistió en que la Fiscalía General del Estado ni su gobierno han emprendido algún tipo de persecución y abundó que los delitos que se le instruyen deberán ser investigados.

¿Qué respondió Miguel Ángel "N" al gobernador de Veracruz?

Por lo anterior, Miguel Ángel "N" respondió: "Hoy Cuitláhuac García dedicó 25 minutos de su conferencia para hablar de mí. Para responderle usaré solo 2 minutos; ni por él, ni por lo que dijo vale la pena usar más tiempo".

También puedes leer: Confirma gobernador detención de responsables de incendios en negocios de Coatzacoalcos

En primer lugar, manifestó que el gobernador "confirmó que en efecto se trata de una persecución política por un delito no grave, al referirse a un tema que debiera ser solo del Poder Judicial de Veracruz, Poder que al igual que Ejecutivo, es una vergüenza. Gracias por darme la razón, será muy útil".

También citó que el mandatario estatal, "haciendo uso de sus dotes de payaso (muy reconocidas y perdón a los payasos de verdad) trata de lastimarme y de provocar risa. Esa es su especialidad, payasear, no gobernar".

Incluso, calificó a Cuitláhuac García Jiménez como ignorante; "afirmó que el Tribunal Federal Electoral me quitó la candidatura a alcalde por haber presentado un documento falso. No payaso, no fue por eso, la Sala Regional de ese Tribunal con sede en Xalapa reconoció la validez de la constancia de domicilio", a través del expediente SX-JDC-1050/2021.

Asimismo, señaló: "A petición de ustedes me negaron la posibilidad de ser candidato, porque antes de la elección estuve fuera del país cursando estudios de urbanismo para aplicarlos en Veracruz y lograr la misma transformación que logramos en Boca del Río, no porque la constancia de domicilio fuera falsa". La elección del 2021 la ganó su esposa Patricia Lobeira Rodríguez, quien asumió la candidatura y actualmente es alcaldesa de Veracruz.

Precisó que él pagó su estancia y estudios, en comparación de Cuitláhuac García Jiménez, pues aseguró que el actual gobernador se fue a Alemán con todos los gastos pagado por el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán.

También manifestó que cuando no ganó la elección para Gobernador del Estado tuvo "la decencia, altura de miras y actitud democrática de reconocerlo" y desearle suerte a Cuitláhuac García Jiménez; "yo no me declaré 'Gobernador Legítimo' o alguna tontería por el estilo".

"En 2016 tú fuiste candidato a Gobernador por primera vez y te fuiste al ¡tercer lugar!, a pesar del apoyo que te dio Duarte. Pregunta: ¿reconociste tu derrota?", agregó.

Finalmente, cuestionó al mandatario estatal y le dijo: "¿En verdad crees que tú ganaste la elección de 2018 por tus méritos?, ¿O ganaste porque ibas colgado de López Obrador?"