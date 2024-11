Senderos no son seguros pese a rehabilitación; veracruzanas siguen temiendo caminar solas [Fotos]

Veracruz, Ver.- Aún con la seguridad que se prometió con la instalación de luminarias y espejos ovalados, los senderos seguros, ubicados en distintas colonias de la ciudad, siguen siendo zonas de riesgo para las mujeres que transitan por las noches luego de volver de sus trabajos o de los colegios porque no hay apoyo de la policía para vigilar las áreas.

De acuerdo con vecinas de estos espacios, en estos caminos se siguen presentando situaciones de acoso y asaltos y la gente los evita una vez que oscurece.

Los senderos seguros forman parte de un proyecto del gobierno municipal de Veracruz implementado en julio del 2022. En estos lugares se colocaron luminarias, espejos ovalados y algunas cámaras de vigilancia, esto con la finalidad de garantizar a la población el regreso a casa, el trayecto seguro a la escuela o a sus centros laborales, libre de acoso y de cualquier situación que pudiera poner en riesgo su seguridad.

Siguen siendo zonas de riesgo para las mujeres que transitan por las noches porque no hay apoyo de la policía para vigilar las áreas | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

En total, en la ciudad se recuperaron nueve espacios públicos, convertidos en senderos seguros, que implicaron la rehabilitación de banquetas, camellones, cruces y jardineras, instalación de luminarias nuevas y de tecnología LED.

Los espacios elegidos, son áreas muy transitadas por la población y donde, según denuncias de los habitantes, se presentaban muchas situaciones de acoso a las mujeres, robos y asaltos y demás.

¿Dónde se ubican los Senderos Seguros en Veracruz?

Los senderos se ubican en el parque Superación de la colonia Cándido Aguilar; el sendero de Vista Mar en la colonia Vista Mar; el sendero del callejón El Sapo en el fraccionamiento Electricista; el sendero de Nuevo Veracruz en el fraccionamiento Nuevo Veracruz. Así como el sendero del callejón de Civismo en la colonia Hidalgo; el sendero de Cervantes y Padilla en la colonia Formando Hogar; el sendero del parque Heberto Castillo en la colonia Virgilio Uribe; el sendero de laguna de lagartos en la colonia Playa Linda y el sendero de El Encanto en la unidad habitacional El Coyol.

A los senderos seguros les hace falta apoyo de policías y patrullaje

Según la población, a los senderos seguros les hace falta el apoyo de la policía, con rondines y más vigilancia, sobre todo cuando empieza a oscurecer porque a pesar de que están bien iluminados, se quedan como lugares solitarios donde cualquier puede esconderse para hacerle daño a la persona.

El sendero seguro de la laguna de Lagartos, en la colonia Playa Linda, se instauró en una zona en la que una joven fue asesinada en 2018 cuando volvía de su casa. El lugar es un camino lateral a la laguna de unos 800 metros por el que atraviesan cientos de personas para tomar el autobús sobre la avenida principal.

Los espacios elegidos, son áreas muy transitadas por la población y donde, según denuncias de los habitantes, se presentaban muchas situaciones de acoso a las mujeres, robos y asaltos y demás | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Don José Hernández, uno de los habitantes de la zona refiere que por la mañana y por la tarde cientos de personas cruzan por el sendero seguro, pero por las noches evitan transitar por el lugar a pesar de que hay luminarias alumbrando todo el camino.

“Todo el día hay mucha gente, pero por la noche por ejemplo si se pone feo, del otro lado está muy oscuro y no sabe uno en que momento le va a salir alguien que lo quieran asaltar (..) hasta cierta hora es un ir y venir de gente, pero ya más tarde, por la noche ya no andan porque saben que en un momento dado que cualquiera te roba y sale corriendo”, dijo.

Sendero de la laguna del Encanto en riesgo por el crecimiento de la maleza

Una situación similar se presenta en el sendero de la laguna del Encanto en el fraccionamiento El Coyol donde la cercanía con la laguna pone en riesgo la seguridad de las personas que transitan por el sendero.

En el lugar se instalaron lámparas de gran alcance, se cerró la circulación a los automóviles y motos y se colocaron espejos ovalados, pero la falta de mantenimiento en la laguna hace que la maleza se extienda hasta el paso seguro, el cual es una vía rápida de comunicación del fraccionamiento hacia el Eje 1 norte donde transitan las unidades del transporte

“Aquí se necesita que haya más limpieza, la laguna necesita limpieza porque toda la maleza se extiende hacia el camino, también necesitamos que haya más vigilancia de las patrullas, el lugar si está iluminado, si cumple con la función porque antes de que se habilitara este espacio, hubo una violación, pero se necesita apoyo de la policía porque en la zona hay cerca de cinco escuelas entre primarias y secundarias y también hay gente que va para su trabajo”, dijo Carlos Waldestrand Santamaría.

El sendero seguro de la laguna de Lagartos, en la colonia Playa Linda, se instauró en una zona en la que una joven fue asesinada en 2018 cuando volvía de su casa | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

El sendero de la zona Nuevo Veracruz está alejado del desarrollo habitacional

En la zona del Nuevo Veracruz lo que antes se conoció como Aluminios donde se construyeron desarrollos de vivienda y un centro comercial, se habilitó el sendero seguro Nuevo Veracruz, el cual es un paso que comunica la unidad habitacional con dos centros educativos cercanos a la estación de Bomberos.

Los vecinos que recorren el lugar, señalan que la zona está muy bien iluminada pero solo utilizan la vía de comunicación durante el día porque por las noches se vuelve peligroso ya que está rodeado de monte.

“Aquí la gente pasa para llevar a los niños a la escuela, algunos caminan para acortar el paso cuando agarran el camión, en las noches si está iluminado pero no creo que haya gente que pase caminando por aquí porque hay mucho monte, está peligroso no falta quien se pudiera esconder entre el monte, si es un lugar seguro pero de noche es mejor prevenir”, comentó, Arturo uno de los vecinos.

En el callejón de Civismo el espejo ovalado no sirve, es zona de riesgo

El sendero del callejón Civismo en la colonia Hidalgo se habilitó para dar seguridad a las personas que cruzan las vías por el puente ya que atraviesan el callejón para después incorporarse a la calle de Cervantes y Padilla, ambas zonas, según los vecinos, por las noches son una boca de lobo.

El sendero del callejón Civismo en la colonia Hidalgo se habilitó para dar seguridad a las personas que cruzan las vías por el puente | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

En el callejón civismo se detectó que el espejo no sirve, al parecer se quemó y aunque hay una especie de cámara, los vecinos no están seguros que sirva. “Aquí la gente pasa cruzar al otro lado, hacia el Infonavit Buena Vista, suben el puente y bajan pero en las noches todo mundo está en su casa, no estamos al pendiente y se han presentado asaltos, se pone oscuro y como se dará cuenta el espejo ese que pusieron no sirve, por las mañanas si es seguro pero ya en las noches no”, comentó una de las vecinas de la zona.

Pese a senderos hay riesgos para estudiantes

En la zona de Vistamar y la colonia Médano del Perro donde se encuentra la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Veracruzana, se colocaron tres senderos seguros para acompañar a las jóvenes en su trayecto desde la escuela hasta la avenida Miguel Alemán. La zona fue rehabilitada y pintada y las jóvenes caminan en grupos de dos o tres para acompañarse.

Manifiestan que el lugar aparentemente es seguro, pero justo al bajar hacia la avenida Miguel Alemán, un grupo de vándalos se ocultan en una vieja vivienda para molestar a las jovencitas.

“La zona es segura aparentemente pero si notas justo frente al parque para bajar hacia la calle, hay una casa abandonada, ahí hemos detectado que se meten personas a tomar y a veces nos molestan”, manifestó una de las estudiantes

Detalla que en la mañana y en la tarde no hay peligro porque hay gente en el parque y sentada en la banqueta pero por la noche la situación cambia por lo que han optado por caminar en grupos. “Nos esperamos porque somos varios los que bajamos a tomar el camión en la avenida Miguel Alemán, son como 400 metros del parque a la avenida y son varias escaleras por bajar y subir”.

La población asegura que se debe reforzarse la vigilancia con el apoyo de la policía y que funcionen todas las cámaras de vigilancia conectadas al C5 | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

La población asegura que los senderos seguros son un acierto de los gobiernos para apoyar en materia de seguridad pero consideran que debe reforzarse la vigilancia con el apoyo de la policía y que funcionen todas las cámaras de vigilancia conectadas al C5 para que en caso que se presente alguna situación de riesgo se actúe de manera inmediata.





