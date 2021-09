Señora mata a escobazos a tlacuache; activistas exigen protección para esta especie

Veracruz, Ver.- Luego del ataque contra un tlacuache que ya estaba herido, activistas demandan a las autoridades locales y estatales campañas de concientización y sensibilización para proteger a los animales silvestres.

En voz de Annie González protectora de animales y creadora del grupo “Cuka la Tlacuacha” activistas lamentaron que por ignorancia de la ciudadanía se esté matando de una forma muy cruel a especies como el tlacuache.

Esto luego de que se hizo viral un video en las redes sociales donde una mujer ataca a escobazos a un marsipual que había sido abandonado en una bolsa y que presentaba lesiones en sus patas traseras y su cadera.

Según lo que las activistas han investigado, el acto de crueldad animal ocurrió durante la tarde de este jueves 9 de septiembre en el fraccionamiento Astilleros al norte de la ciudad de Veracruz.

“Estamos muy indignados por este acto de crueldad contra el animal, lo asesinaron, había más gente, según el video y nadie hizo nada para defenderlo, prefieren grabarlo que hacer algo, la señora lo agarró a escobazos sin importar que ya estaba lastimado. En el video aparece un chavo que fue el que encontró al animal, no sabemos cómo llegó al lugar y como es que estaba dentro de una bolsa pero el sujeto no hizo nada para protegerlo, la señora que lo golpea dice que el tlacuache le rompe la ropa, ellos no hacen eso, hay mucha ignorancia”, lamentó.

Mencionó que estos animales son vistos en la zona norte de Veracruz porque ya es el último acueducto silvestre que tienen para poder sobrevivir ante la avanzada mancha urbana por lo que pidió que se respete esta especie ya que son los humanos quienes están invadiendo sus áreas.

Hizo referencia que hace unos meses también se hizo viral otro acto de crueldad contra un tlacuache por parte de un hombre tomó al animal como una piñata, golpeándolo en repetidas ocasiones contra el pavimento.

Las activistas piden a las autoridades ambientales tomar cartas en el asunto y que se castigue este tipo de actos además de que se fomente el cuidado y protección hacía la especie del tlacuache.