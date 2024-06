Sequía y granizadas provocarán escasez y aumento a precios de alimentos en Xalapa

Hasta 40 por ciento disminuirá la producción de alimentos debido a la falta de lluvia, sequía y granizo que se registran en la zona agrícola de Puebla, que surte gran parte de lo que se consume en Xalapa, así lo advierte Citlal Solano Lara, coordinadora de la maestría en Agroecología de la Universidad Campesina Indígena en Red de Puebla.

La especialista asegura que la escasez y el aumento de precios podría presentarse en los próximos meses. “Es de esperar que habrá escasez de hortalizas y otros frutos porque hay un menor cultivo por la falta de agua, eso seguramente repercutirá en precios altos en los siguientes meses. La situación también afecta al café y maíz que se siembra en la sierra norte poblana”, dijo.

¿Ya te uniste a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

La especialista asegura que la escasez y el aumento de precios podría presentarse en los próximos meses | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Solano Lara considera que la cantidad de producción que se está teniendo en este momento no es la suficiente para tener excedentes y poder comercializar como en años anteriores y estima que la producción de productos agrícolas disminuiría hasta 40 por ciento en comparación al año pasado.

“La producción agrícola, principalmente, de la alimentos es crítica en este momento como consecuencia de las olas de calor que responden a la crisis climática que se vive, significa es que no se puede pensar que va a pasar este calor calor y el año será mejor, no, eso no será así, no funciona así y hay pocos que lo entienden”.

Puedes leer más: Alimentos ya no tienen calidad nutrimental; empresas la sacrifican por tamaño y presentación

¿Por qué habría escasez y aumento en precios alimentos?

Ejemplo de ello, dijo, es que desde el año pasado los cultivos de temporal no se han podido dar lo cual afecta porque es así que se producen la gran mayoría de los productos básicos, que por el tema del clima no se ha logrado avanzar lo que llevará a una producción agrícola disminuida.

La especialista asegura que la escasez y el aumento de precios podría presentarse en los próximos meses | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En el caso de esa entidad, comentó que alrededor de 80 por ciento de la producción es de temporal y no se ha podido dar. “Resulta que no ha llovido y las que caen son escasas o con granizadas intensas que acaban prácticamente con los cultivos que apenas estaban germinando”.

Salud

La realidad, advierte, es que muchos campesinos no han podido sembrar porque la ola de calor no lo permite, lo que merma su semilla y lo que tenían planeado cultivar. “La situación de los cambios de cultivos solo les funciona a los que tienen sistemas de riesgo, pero hasta eso, los pozos y ojos de agua se están secando”.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

La coordinadora de la maestría en Agroecología de la Universidad Campesina Indígena en Red de Puebla resalta que en México quienes lideran los procesos de resistencia agroecológica son las mujeres, tanto en el campo como en ciudades y políticas públicas. Precisa que las iniciativas que han arrojado resultados positivos y tangibles han sido desarrolladas por el género femenino.

La especialista asegura que la escasez y el aumento de precios podría presentarse en los próximos meses | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Por qué se ha vuelto famosa la agroecología?

La agroecología, dijo, se ha vuelto famosa en los últimos años, pero en la necesidad de no incursionar en ella por moda, sino por el sentido profundo de lo que implica abordar los procesos rurales y campesinos.