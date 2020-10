Ser barista es crear arte con el café, nos cuenta especialista

Orizaba, Ver.- Con más de 15 años dedicado a la preparación y creación del café, Francisco Xavier Monterd Jiménez cuenta por qué es tan importante esta bebida que hoy celebra su día alrededor del mundo.

Existe toda una variedad de formas de preparar el café puede ser con amaretto, cajeta o el tradicional, en capuchino o lechero, este aromático es de los más gustados y gracias a sus antioxidantes ayuda también a la salud, expresó.

Local Alertan ante la cosecha de café, por aglomeraciones

Siendo esta bebida el eje central de su actividad laboral, Francisco ha trabajado en ciudades como Monterrey, Tijuana, Veracruz y muchas más en donde ha perfeccionado la técnica del "arte latte", que refiere la creación de figuras con la espuma del café y como bien lo dice su nombre es todo un arte que le llevó 2 años poder realizar desde tulipanes, rosquetas y hasta ositos que encantan a los comensales que llegan al restaurante Casona, donde actualmente trabaja.

No es tan fácil, es todo un proceso que empieza con cursos de expreso, barrido, espumado y ya hasta después viene el arte latte, que es bastante interesante

"Desde la siembra, cosecha y corte, todo se debe tratar de una manera especial, nosotros usamos un tipo de café tostado semioscuro que es el tipo de café que se usa para el expreso, porque hay otros tipos, como el tostado oscuro y el semi que se usa para preparar con leche, pero mi favorito es el americano", dice.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

"Mucha gente me dice es que 'si tomo café ya no duermo', pero si tomas un café de un tostado medio no te produce insomnio; en contraste si el café es muy oscuro provoca un poco de ansiedad", concluye.