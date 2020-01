Ser mamá y policía, así enfrenta la vida de María del Carmen

Córdoba, Ver.- Con 38 años de edad, María del Carmen lleva dos años como policía municipal, su responsabilidad, una patrulla y el cuidado del transporte de sus compañeros, ella es un ejemplo para sus tres hijos.

Me levanto temprano para dejar todo listo a mis hijos, mi mamá los cuida, no está con ellos pero ella les da una vuelta, debo de salir a las 7 de la mañana porque la lista es 7:30 am

El gusto por la institución, el agradado de servir y ayudar al prójimo hizo que María del Carmen se sumará a la Policía Municipal de Córdoba.

Ante los llamados de auxilio, ella es la responsable del traslado, maneja una patrulla y con precaución y velocidad acuden al rescate, "debo de tener cuidado, es una responsabilidad para mí", indicó.

Su formación se basó en exámenes, acudió a Xalapa para hacerlos, donde les enseñaron teoría de leyes, pero en el terreno laboral es donde mejor se aprende, según lo expresa.

Su hijo de 15 años y sus niñas de 12 y 7 años son el motor que le impulsa a seguir dentro de la policía, ya que muy a pesar del riesgo al proteger a la ciudad, es su sostén económico.

Mis hijos y madre están orgullosos de mí, mi niño el más grande me dice que me ve cuando me voy, pero le da miedo que ya no regrese

Recordó que al entrar a la academia estuvo seis meses lejos de su familia y agradeció a su hermana y mamá por cuidar a sus hijos mientras ella seguía en su formación.

"Si Dios me permite seguiré en la policía, ya que el servir me llena de orgullo".