Ser peatón en Veracruz, peligroso; en 2 años, 849 atropellados

El 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón, en memoria de Bridget Driscoll, quien en 1897 fue la primera persona registrada en morir por atropellamiento de vehículo automotor. Pese a que el objetivo es promover la cultura vial y garantizar un tránsito mucho más seguro para los peatones, la realidad es que las estadísticas son preocupantes: tan solo en el estado de Veracruz, en 2018 hubo 451 atropellados y en 2019, 398.

En el caso de Xalapa, en 2018 fueron 81, de ellos, dos personas perdieron la vida; en 2019, 64, de los que hubo ocho personas con lesiones y ninguna falleció; en lo que va de 2020, han ocurrido solo 22 accidentes con peatones, sin decesos, dio a conocer en entrevista Miguel Ángel López, delegado de Tránsito de la capital del estado.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Sin ser pesimista con respecto al número de atropellados este año, el funcionario explicó que la mayoría de los accidentes ocurren en los meses de noviembre y diciembre, cuando existe menos visibilidad por la neblina y la llovizna, además de que oscurece más temprano.

Y es que de acuerdo con datos de la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestres en Zonas Urbanas y Suburbanas 2019, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nueve de cada 10 víctimas muertas o heridas corresponden a los accidentes que fueron ocasionados por el conductor de vehículo automotor. Además, entre las 19 y las 23:59 es cuando más accidentes ocurren.

QUEJAS

En consulta realizada a transeúntes, lo que más piden a las autoridades es mejorar la infraestructura, especialmente las banquetas, así como vigilar que éstas no sean ocupadas como cocheras particulares. También, invertir en mobiliario urbano y en los andadores que se encuentran desnivelados, los cuales, exponen, representan un gran problema para quienes andan en silla de ruedas o pasean a niños en carriolas. Abogan por su derecho de transitar libremente por las calles, sin tener que evadir obstáculos de quienes “se creen dueños” de la vía pública.

Hacen además un llamado a los conductores de autos particulares a no estacionarse en los lugares marcados como paradas de autobuses y a cederles el paso cuando así sea necesario.

En cuanto a las quejas de los automovilistas en contra de los peatones, refieren que son muchos quienes no utilizan los puentes peatonales o quienes no se acercan a los cruceros para cambiar de avenida. También, quienes deciden pasar de una acera a otra de manera intempestiva o no ponen atención por usar audífonos o incluso por caminar sin quitar la mirada del celular. Sugieren a quienes andan a pie no usar ropa oscura en la noche.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

El delegado Miguel Ángel López menciona que como toda persona física, los peatones son el primer factor de movilidad: “Todos en algún momento somos peatones, independientemente de si manejamos una bicicleta o un vehículo automotor”.

En ese sentido, expresa que el Artículo 11 es preciso en el respeto al derecho humano a la movilidad y a que al peatón se le respete en todo momento. En cuanto a cómo debe transitar, explica que debe utilizar la mitad de la acera a su extrema derecha, para que quien venga en sentido contrario pueda tener un espacio suficiente para desplazarse.

Otro derecho que describe como fundamental es tener la preferencia de cruce en las aceras o los sitios que están destinados para este fin, a excepción de cuando venga un vehículo de emergencia con códigos abiertos y que requiera llegar con anticipación a algún punto para salvaguardar la vida o la integridad física de una persona.

También, los menores de seis años tienen derecho a ser acompañados por una persona que los pueda proteger al momento de circular por las avenidas, lo mismo personas con discapacidad, para que puedan ser guiadas y protegidas.

En cuanto a las obligaciones, refiere que es importante la capacitación, respetar a terceros y conocer en qué lugar puede cruzar, pues para eso están destinados los pasos y semáforos peatonales. Actualmente hay 53 cruceros uno x uno.

EDUCACIÓN

Miguel Ángel López acepta que hace falta mucha educación vial, motivo por el cual ha iniciado campañas y programas informativos, labor que se vio interrumpida con la pandemia pero que se reanudará de manera digital.

“Las charlas las impartimos en empresas, en escuelas, con personal de la Universidad Veracruzana. Solo nos tienen que llamar. Actualmente sumamos 11 instructores viales certificados por la Secretaría de Trabajo y cuatro actores integrados al programa ‘Construyendo el futuro’, quienes se encargan de hacer ‘sketches’ con temas de vialidad”.

TEATRO

Si has visto a un grupo de jóvenes actores en los cruceros de la ciudad de Xalapa ellos son parte del colectivo Ese perro está enroscado, quienes de manera independiente y ahora en colaboración con Tránsito se han propuesto la misión de compartirle a la ciudadanía micro obras de teatro con las cuales buscan propiciar la reflexión sobre la importancia de la educación vial.

Al respecto, Vladimir Arzate, actor, dramaturgo y director, expresó que han tenido respuesta favorable tanto en los espacios públicos como en las escuelas o audiencias específicas a las que han llegado.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

“Al trabajar en los semáforos pudimos notar que no hay cultura vial y que es más fácil captar la atención de niños, jóvenes y adultos con propuestas en las que haya imágenes y cierta estética. Hemos visto incluso que surge una necesidad por participar de manera activa. Incorporamos títeres porque observamos que siguen teniendo un gran peso pedagógico y son muy queridos por el público”.

Vladimir adelanta que solo están en espera de que les den luz verde para digitalizar su trabajo y poder compartirlo en el próximo ciclo escolar, con apoyo de la Secretaría de Educación de Veracruz.

SEGURIDAD VIAL

Ha pasado una década y Eduardo de los Santos aún presenta dolor en la espalda baja como consecuencia del atropellamiento que sufrió cuando tenía 14 años. Hoy no solo está a favor de que se conmemore el Día Mundial del Peatón sino también de que haya un trabajo real para disminuir el número de accidentes en los que esté de por medio la vida de los transeúntes o, como él, las víctimas tengan que vivir con dolencias por el resto de su vida.

En su caso, fue atropellado cuando caminaba por una banqueta por alguien que estaba aprendiendo a manejar: “Yo solo sentí el golpe. Ya luego me enteré que el chofer intentó escapar y chocó. Ahí lo detuvieron, si no, ni los gastos habría pagado. Quedé policontudido. Soy un ejemplo de que ni siquiera en los lugares que parecieran más seguros el peatón está exento de ser alcanzado por un vehículo”.