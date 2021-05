Seré un buen representante popular en San Lázaro: Américo

Xalapa, Ver.- "Yo no me voy a ir a esconder a San Lázaro, estaré permanentemente en la capital veracruzana, porque no sólo se trata de ser un buen legislador, sino de ser un buen representante popular", afirmó el candidato de la Coalición “Va por México” a la Diputación Federal por el Distrito de Xalapa Urbano, Américo Zúñiga Martínez.

Aseveró que llevará la voz de la gente al Congreso de la Unión y estará, dijo, pendiente de las situaciones que suceden en la ciudad.

Explicó en su caminar por las colonias, que las personas le han pedido que, después del 6 de junio, regrese para seguir escuchando las necesidades de la gente. “Me queda claro que la gente quiere que haya cercanía, rendición de cuentas, desea saber quién es su diputado, qué está haciendo y en qué está trabajando, y eso hasta el día de hoy no se tiene”, aseguró el candidato.

"Desde hace mucho tiempo tengo muy clara mi vocación de servicio y también tengo muy claro que la gente en este momento aspira a tener políticos que realmente sean cercanos, que regresen y que atiendan", expresó.

Indicó que tras las inundaciones presentadas la semana pasada en Xalapa, manifestó que es "necesario poner el ejemplo, no tan sólo usar las palabras, porque ya la gente no concibe cómo se puedan defender muchas posturas políticas solamente desde el discurso".

"Yo llevo cerca de 3 años y medio sin tener cargo público, sin embargo, la gente me conoce y me saluda porque no he dejado de vivir en Xalapa. Aquí he estado, he trabajado con la población, me siento muy orgulloso de ser xalapeño y me sentiré muy orgulloso de ser el representante de la ciudad en la Cámara de Diputados", concluyó Américo Zúñiga.