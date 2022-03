Reforma Eléctrica en su última etapa, pide Gutiérrez Luna apoyar al presidente

Veracruz, Ver.- El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Gutiérrez Luna, asegura que con la Reforma Eléctrica se pondrán fin a los problemas de desabasto y apagones como ha estado ocurriendo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río desde hace varias semanas pero, sobre todo bajarán los costos del servicio.

Al reunirse con militantes del partido Morena, el legislador explica que la reforma ya está en su última etapa dentro de las comisiones para declararse en análisis y dictaminar en los próximos días.

Asegura que con esta reforma, los precios de la luz bajarán pero sobre todo se dará solución al problema de desabasto que prevalece en regiones como Veracruz, donde en las últimas semanas se presentan apagones debido a que no se le ha dado el mantenimiento necesario a su infraestructura.

“Tenemos un sistema deteriorado por la reforma del sexenio pasado que ha venido desmantelando a la CFE, nosotros queremos fortalecerla para que haya mantenimiento, para que haga subestaciones de transformadores, que no fallen y que baje el precio, que los ciudadanos no estén en un suplicio porque están aterrorizados de que no saben cuando más van a pagar”, expresa.

El legislador llamó a la población a seguir apoyando al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, menciona que previo al proceso de revocación de mandato, hay un boicot desde el Instituto Nacional Electoral.

“Va con un boicot claro de Lorenzo Córdova y de Ciro Murayama ellos no querían gastar, han puesto mil obstáculos, no quieren que nadie hable solo le permiten que hable a quienes hablan del presidente, quienes estamos a favor nos están imponiendo sanciones”, agrega.

Finalmente, el legislador rechazó que las constantes reuniones con distintos sectores de la sociedad en Veracruz, obedezcan a una aspiración política como la misma gubernatura.