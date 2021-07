Niegan brote de Covid-19 en Registro Civil de Veracruz

Veracruz, Ver.- El encargado del Registro Civil en Veracruz, Sergio Lira Escobar rechazó que haya un brote de contagios de Covid-19 al interior del recinto ubicado en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz.

Luego de que se rumoró de que tanto guardias de seguridad como algunos empleados habían dado positivo a la prueba de Covid-19 de manera escalonada y que uno de ellos se encontraba muy grave a consecuencia de la enfermedad, el entrevistado aseguró que se trata de chismes.

Reconoció que como en todas las áreas se han presentado algunos casos pero se trata de contagios fuera de las instalaciones, pero reiteró que no hay ningún brote pese a que algunos compañeros de un empleado del Registro Civil han pedido oraciones por redes sociales, por la salud su salud debido a complicaciones por el Coronavirus que adquirió presuntamente dentro del lugar.

Local Alvarado cierra playas, gimnasios, cementerios, bares y cantinas

“Son chismes que no se quien los esté propagando, lo que, si es que hay un brote en toda la ciudad, pero aquí en el Registro Civil estamos tomando las medidas sanitarias, se han dado casos y es normal, pero no ha sido por el tema laboral ha sido porque bajan la guardia en el caso del compañero que mencionan no tengo conocimiento de ese tema yo lo que se es que nuestro compañero esta de vacaciones, ya le tocaba”, dijo.

Aseguró que dentro del recinto se están tomando todas las medidas sanitarias para disminuir los riesgos de contagios con el uso de cubrebocas en todo momento, el gel antibacterial y mantener la sana distancia.

Asimismo, evitó hablar sobre las cifras de defunciones que se han presentado en las últimas semanas a causa del virus SARS-CoV-2 argumentando que ese es un tema de la Secretaría de Salud.