Sería una vergüenza si defraudo: Ahued

El candidato a la alcaldía de Xalapa por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM) y virtual ganador, Ricardo Ahued Bardauil, afirmó que defraudar a los más de 111 mil xalapeños que le dieron su voto sería una vergüenza, por lo que no habrá cabida para quien quiera beneficiarse con el ayuntamiento porque él no llegará por el dinero, el sueldo ni a robar.

En entrevista, afirmó que hará un gobierno que genere paz, tranquilidad; con mucha autoridad moral y de carácter por lo que los trabajadores del municipio tendrán que tener la humildad para trabajar porque se convertirán en prestadores de un servicio ordenados por el voto.

“No se nos va a olvidar, vamos a ser sencillos, tratables, con carácter, con humildad, pero con carácter para dar servicio y ser un ejemplo en este proceso de gobierno. Aquí me la juego yo, sepan todos que el único que se la va a jugar en esta administración se llama Ricardo Ahued, seré respetuoso del cabildo, habré de respetar sus decisiones, habré de convencer y no de someter, lo mío es ser respetuoso, pero con argumentos convencer”.

Expuso que no habrá rencillas sino un gobierno de respeto; no obstante, subrayó que los que quieran sumarse a Xalapa serán bienvenidos con altruismo porque él mismo está haciendo una vida de altruismo por y para Xalapa.

“Yo no voy por el dinero ni por el sueldo ni a robar, y obviamente no voy a poner en riesgo mi prestigio, mi persona, a mi familia, por tolerar a alguien que tenga otras intenciones, al que yo detecte que tenga intenciones de favorecerse o beneficiarse con el ayuntamiento, no tendrá cabida porque el único que se juega el pellejo soy yo y que lo entiendan todos. Despertar la esperanza con más de 110 mil votos y que no estemos conscientes de ello (…) defraudarles sería una vergüenza y no se puede defraudar”, enfatizó.

Dijo que por ley nadie puede ganar más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y que el Ayuntamiento de Xalapa no será un botón de colocación de empleos.

Ya está saturado y menos de sueldos, no vamos a llegar con un ejército nosotros, se va a implementar un sistema económico muy responsable, sino estaríamos defraudando la confianza de la gente.

Aclaró que no se puede seguir creciendo en gasto corriente y teniendo muy poca obra, por lo que el Ayuntamiento no será colocación de empleo porque ya no lo aguanta.

Con los medios de comunicación, adelantó, habrá total apertura y respeto, pues se dijo sabedor de que tienen que hacer su trabajo: “y es una parte fundamental para que ellos señalen y acusen lo bueno y lo malo que esté saliendo y puede ser importante que, si algún funcionario está expuesto a un señalamiento, podamos proceder también, nos ayuda al buen gobierno una buena relación con la prensa”.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Dijo que, en la jornada electoral del pasado domingo, la población refrendó su confianza lo que representa un reto y un compromiso que no defraudarán, por lo cual a partir del 2022 se tendrán resultados de un gobierno que dará cumplimiento a las demandas.

Explicó que, en estos meses, trabajarán en todas las solicitudes que se le hicieron durante la campaña. En la parte administrativa, explicó que revisarán a profundidad el organigrama y lo bueno se quedará, pero lo que tengan que corregir se hará.

“Ahorita estamos identificando problemas de vialidad, la conectividad, asuntos que tienen que ver en la ciudad con ampliaciones de redes de agua, de alumbrado público, de pavimento, de guarniciones, obras básicas, así como un programa intenso coordinado de imagen urbana para que también la ciudad tenga esa invitación al turismo, que la disfruten los xalapeños, las xalapeñas y sin dejar de pensar en la promoción al empleo, al deporte”, dijo.

En materia de seguridad, refirió que Xalapa tiene una inversión de casi 46 millones en temas de capacitación y sueldos, pero comparativamente con una ciudad del mismo tamaño como Querétaro, la inversión es de 900 millones de pesos.

“Quiere decir que tenemos que estar apoyados por el gobierno del estado y la federación para que tengamos una coordinación extraordinaria en la contención del delito, la identificación de los mismos, donde plantearíamos acciones tanto sociales, económicas y de contención al delito que permitan una ciudad más amigable, segura y vamos a tener mucho contacto con la ciudad para que la ciudadanía tenga acceso a indicar cuáles son los delitos y poder hacer acciones de inteligencia para contenerlo”, expuso.

Para ello, apuntó, se requiere de equipo, capacitación, policías, y mucha coordinación con las autoridades estatales y federales.

Recordó que cerca del 65 por ciento de la población de los municipios de la zona metropolitana convive con los xalapeños porque es el imán del empleo, del trabajo, la circulación económica y demás, “son zonas dormitorio, pero todas sus actividad económica y social está en Xalapa por eso impacta la vialidad, son casi 780 mil personas de la zona metropolitana que abordan los servicios, la calle, la seguridad, el comercio y trabajan aquí”.

Ante ello, refirió que se requiere de inversiones fuertes para mejorar la seguridad, vialidad y obras que les den una conectividad a los municipios cercanos; de ahí que se requiera de proyectos metropolitanos puesto que Xalapa sola no lo podrá hacer.

“Convocaré que el estado rija una secretaría técnica que convoque a todos los alcaldes a resolver también acuerdos que permitan en una zona metropolitana de altura, de nivel, que preserve el medio ambiente y que tenga mayor seguridad, mayor crecimiento económico y que desarrollemos los empleos que se requieren para esta zona metropolitana”, remarcó.