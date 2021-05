Serviré a todos sin distingos: Ricardo Ahued

Ante cientos de jóvenes xalapeños el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil destacó que la juventud es reconocida por su intervención y acciones en política. “Esta reunión es el resultado de muchas luchas”, dijo.

Al participar en el foro “Juventudes Defendiendo el Cambio Verdadero” en el que participaron más de 300 ciudadanos, el abanderado de Morena, PT y PVEM agradeció el apoyo de los jóvenes brigadistas de Morena a su candidatura pues, dijo, son sensibles y comprometidos, atienden a la gente y están atentos de sus demandas.

Foto: Cortesía | Prensa Ricardo Ahued

Frente a ellos confirmó su decisión para contender por la alcaldía de Xalapa y señaló que “lo hago con la convicción de servir a la juventud, a las niñas y niños, a los adultos mayores. Aquí todos seremos ciudadanos de primera, sin distingo”.

Ahued Bardahuil destacó que gobernar Xalapa es un gran reto y que no le fallará a las y los jóvenes xalapeños. “Aquí vivo y aquí me quedaré, conozco las necesidades de la gente y sé que se debe hacer. No les fallaré”, estableció.

Por su parte, Gelsey Varela habló a nombre de las y los presentes y señaló que “conocemos la vocación de servicio y la experiencia de Ricardo Ahued. Confiamos en que la inclusión de los jóvenes será preponderante en sus acciones de gobierno y que nuestras propuestas serán tomadas en cuenta durante su administración”.