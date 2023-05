Blindan hospitales contra meningitis; ¿llegó a Veracruz la enfermedad?

Personal médico y administrativo de hospitales y clínicas de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) recibieron la recomendación intensificar las medidas de higiene para prevenir posibles brotes de meningitis aséptica o de otras enfermedades nosocomiales que han ocurrido en los estado de Durango y Tamaulipas.

Coincidieron en señalar que aparentemente fue un descuido o falta de higiene en los procedimientos de asepsia y antisepsia que se emplean para evitar las infecciones de los tejidos durante las intervenciones quirúrgicas.

¿Cómo se protegen de enfermedades nosocomiales?

Tanto personal médico como de enfermería, abundaron que no han dejado de extremar cuidados para evitar la aparición de enfermedades nosocomiales, tras sostener que a causa de la gran variedad de padecimientos que se tratan en los hospitales, los brotes pueden surgir en cualquier momento.

A la fecha, dicen que no se sabe de posibles casos de meningitis aséptica en hospitales del estado. También se buscó la versión de directores de clínicas y de hospitales de Sesver, pero no fue posible obtenerlas porque dijeron que por indicaciones de la Secretaría de Salud no pueden dar declaraciones.

El brote de meningitis aséptica en Durango surgió en mayo de 2022 y según versiones de la Secretaría de Salud Federal fue provocado por la administración de anestésicos raquídeos contaminados en cuatro hospitales privados de capital de ese estado, Victoria de Durango.

El brote de meningitis en hospitales privados de Durango se debe a un hongo de nombre “fusarium solani” que contaminó el anestésico desde la fabricación de los medicamentos y tras su almacenamiento y aplicación.

A la fecha, el brote ha causado varias muertes en Durango, además de que ya se han presentado algunos casos en Tamaulipas.

Los síntomas más comunes de la meningitis son fiebre, dolor de cabeza severo, cuello rígido, intolerancia a luz intensa, confusión y mareo, nausea y vómito. En bebés, los síntomas difícilmente se identifican, de acuerdo con personal médico.