Si a mi hija no la vacunan, que haya cárcel

Xalapa, Ver.-La abogada Zulma García Hernández declara que si a su hija le llegara a suceder algo grave, hará responsables al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, y al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, pues señala dilación en el proceso de aplicación de vacuna anticovid a la menor que logró amparo del Poder Judicial.

En entrevista telefónica, dio a conocer que la orden era aplicar el biológico en 24 horas, algo que no ha ocurrido porque la Secretaría de Salud de Veracruz interpuso un recurso de queja en contra de la argumentación, cuya base es que la niña padece diabetes tipo 1. Detalló que el viernes pasado presentó unos alegatos y será el Tribunal el que determine si acepta el recurso para resolverlo. Molesta, dijo no entender la negatividad cuando en otras entidades sí han procedido los amparos.

En su opinión, falta una política clara nacional porque ahora deberán esperar más tiempo; se mostró confiada en que mañana se resuelva, quede firme el amparo y se dé cumplimiento. “Y si hay desacato, que se llegue hasta la cárcel”, enfatizó.

Consideró también que son muy desafortunadas las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que los amparos se concentran en cuatro estados y ya pidió proceda la investigación de cómo se están haciendo estas promociones. Al recordar que el presidente sugirió un asunto de intereses y que podría haber detrás un negocio para las farmacéuticas, expresó que ojalá no solo la investiguen sino que también la pongan en contacto con esos proveedores.

Al respecto, Alejandro González Sánchez, papá de la menor, expuso que no cuentan con seguridad social. Todo lo absorben ellos y son entre cinco y seis mil pesos mensuales, solo en insulina. “Es algo muy desgastante llegar a la vía jurídica para que se cumpla un derecho, y es más penoso que haya artimañas para dilatar el proceso. No puede ser que declaren que no hay investigación científica cuando ya está la recomendación de parte de los organismos”, puntualizó.

El biólogo compartió que pertenecen a distintas asociaciones que buscan que vacunen a los niños con diabetes 1, por lo que no descarta vengan más amparos. Precisó que no están violando ningún orden de prelación, pues desde un inicio pusieron en primer lugar al sector salud, después a los adultos mayores de 60 años, posteriormente incluyeron a quienes tenían comorbilidades y después a los maestros.

Sueños de Zulma

Cuando Zulma González García sea grande quiere ser educadora en diabetes y tener una empresa que pueda ayudar a quienes están en su misma condición. Padecer diabetes 1 no es fácil, asienta la niña nativa de Xalapa, cuyo nombre suena en el país al no haber recibido todavía su vacuna contra Covid-19.

Dijo que le parece injusto que su caso se esté volviendo un acto político, cuando ella solo pide algo que le corresponde: el derecho a la salud y a la vacuna Pfizer, autorizada para personas de su edad por la OMS y la Cofepris. La estudiante de primer año de secundaria, a quien le fue diagnosticada la diabetes tipo 1 el 26 de febrero de 2019, cuestiona qué está pasando con Veracruz y con Xalapa, cuando es sabido que en otros estados sí han vacunado a niños de su edad que se han amparado.

Zulma espera el apoyo de las autoridades, de quienes a su corta edad ya ha escuchado mentiras. Cuando estuvo en espera de ser atendida por Roberto Ramos Alor, oyó que la institución ya había dado contestación al incidente, cuando no era cierto.

“No es necedad”, aclara la familia González Hernández: “Hay una persona con enfermedad crónica y existe en este momento una tercera ola de Covid-19 con otra cepa que está enfermando a niños y jóvenes. Cómo no sentir miedo y angustia”, concluyó.