Si estás estresado puedes chocar; accidentes han aumentado

Córdoba, Ver.- El estrés ha sido un detonante para que los accidentes automovilísticos aumentaran en esta pandemia, aunado a la situación económica en crisis, son factores que han repercutido para que las personas manejen distraídas y sin la debida atención en el volante, señaló Alejandra Rodríguez, perito de Tránsito municipal.

Asimismo, de junio a la fecha subieron casi 30% las infracciones y multas a consecuencia de accidentes que en su mayoría son leves, como alcances, laterales, motocicletas que no respetan o invaden carriles, "son algunos de los casos que más imperan en la ciudad", comentó la especialista en temas de vialidad.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

“Los accidentes que me tocan por lo regular son personas que no tienen trabajo y hasta da pena infraccionarlos, pero hay que aplicar la multa. En lo personal manejo mucho el criterio, a veces la gente no tiene con qué pagar y tenemos que ponerlos a disposición”, explicó la perito.

La falta de recursos económicos, derivada de la crisis por el desempleo, ha desencadenado afectaciones a muchos sectores económicos, y "la falta de cultura vial provoca las emergencias que los elementos de Tránsito atienden hasta 5 o 6 veces en un día" en este municipio.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

“La gente va metida en sus pensamientos y preocupaciones y no se da cuenta al pasar las calles. Las personas van distraídas la mayoría de las veces y esto provoca los accidentes, entonces es el estrés uno de los grandes causantes de que haya más contratiempos”, dijo la perito.

Recordó que también hay registro de personas alcoholizadas que han sido puestas a disposición de la Fiscalía al oponer resistencia a detenciones.

